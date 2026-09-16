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Canada, mai aproape ca niciodată de UE. Von der Leyen vrea ca Ottawa să devină primul „membru asociat” al Uniunii

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat o propunere îndrăzneață în discursul privind Starea Uniunii: crearea unei forme de „membru asociat” al Uniunii Europene, iar Canada ar urma să fie primul stat căruia să îi fie deschisă această posibilitate. Anunțul a fost făcut chiar în prezența premierului canadian Mark Carney, aflat în plenul Parlamentului European de la Strasbourg.
Canada, mai aproape ca niciodată de UE. Von der Leyen vrea ca Ottawa să devină primul „membru asociat” al Uniunii
Sursa foto: Hepta
Gabriel Negreanu
16 sept. 2026, 10:39, Știrile zilei
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„Aș dori să lucrez cu dumneavoastră pentru a deschide ușa pentru ca Canada să devină primul membru asociat al UE”, a declarat Ursula von der Leyen, adresându-se direct premierului canadian.

Propunerea vine după ce șefa Comisiei a anunțat trecerea relației UE-Canada într-o nouă etapă, denumită „Alianța pentru viitor”. Cele două părți ar urma să creeze un spațiu comun de prosperitate și securitate economică și să își apropie industriile în domenii strategice.

Von der Leyen a enumerat producția avansată, tehnologia, energia, materiile prime critice, bateriile, inteligența artificială, tehnologiile cuantice, securitatea cibernetică și cooperarea în Arctic. Unul dintre cele mai importante elemente este intenția de a integra mai strâns bazele industriale de apărare ale UE și Canadei.

„Vrem să ducem relația cu Canada la cel mai înalt nivel posibil”, a spus președinta Comisiei.

Ce ar însemna „membru asociat”

Formula de „membru asociat” nu desemnează, în prezent, un statut juridic existent în tratatele Uniunii Europene. Ideea a apărut public în urma relatărilor presei, potrivit căreia oficiali canadieni și europeni discutau despre o formulă specială care ar permite Canadei să se apropie mult mai mult de UE fără să devină stat membru.

Potrivit unor relatări, anterioare discursului lui Von der Leyen de azi, ar fi vorba de un statut special economic și de securitate, care ar putea permite o cooperare mult mai profundă în domenii precum energia, inteligența artificială, materiile prime critice, apărarea, cercetarea și, eventual, mobilitatea persoanelor. Reuters relatează că discuțiile vizează inclusiv facilitarea circulației bunurilor, serviciilor și forței de muncă în anumite sectoare strategice, fără ca Ottawa să urmărească aderarea propriu-zisă.

Canada a devenit deja primul stat non-european într-un instrument important al UE

Apropierea a accelerat însă puternic în ultimul an. În iunie 2026, Consiliul UE a finalizat acordul prin care Canada a devenit prima țară non-europeană care participă la SAFE, instrumentul european destinat finanțării achizițiilor comune și creșterii producției de apărare.

Canada a fost, de asemenea, primul invitat non-european la o reuniune a Comunității Politice Europene în mai 2026, un gest prezentat de liderii UE drept o dovadă a apropierii strategice dintre cele două părți.

Următorul summit oficial UE-Canada este deja programat pentru 29-30 octombrie 2026, la Montreal, iar noua propunere anunțată de von der Leyen ar putea deveni una dintre temele importante ale reuniunii.

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