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Evidențe electorale din Giurgiu, faslficate la alegerile prezidențiale din 2025. Șapte persoane reținute

O anchetă penală vizează modul în care au fost întocmite documentele electorale la o secție de votare din județul Giurgiu, în primul tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu au dispus reținerea a 7 persoane.
Evidențe electorale din Giurgiu, faslficate la alegerile prezidențiale din 2025. Șapte persoane reținute
Laura Buciu
16 sept. 2026, 11:01, Social
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Potrivit anchetatorilor, persoanele cercetate sunt suspectate de falsificarea documentelor și a evidențelor electorale.

83 de semnături contrafăcute

Din probele administrate până în acest moment ar fi rezultat că, în calitățile deținute în cadrul biroului electoral al unei secții de votare din județul Giurgiu, suspecții ar fi participat la falsificarea documentelor și evidențelor electorale. Procurorii susțin că ar fi fost atestată în mod neadevărat prezența la vot a unor persoane și ar fi fost contrafăcute 83 de semnături înscrise în listele electorale permanente și suplimentare, precum și în extrasul din listele electorale folosit pentru urna specială.

Anchetatorii mai afirmă că în sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot ar fi fost introduse datele de identificare ale persoanelor respective, iar în procesul-verbal privind rezultatele finale ale secției ar fi fost consemnate date nereale.

Zece persoane sunt cercetate

În urma cercetărilor, procurorii au dispus reținerea a șapte persoane pentru 24 de ore. Alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Giurgiu au pus în executare zece mandate de aducere, în județele Giurgiu, Ilfov și Teleorman.

Cele șapte persoane reținute marți urmează să fie prezentate, miercuri, unității de parchet competente, cu propuneri procedurale.

Ancheta vizează primul tur al prezidențialelor din 2025

Cercetările se referă la modul în care ar fi fost consemnată prezența la urne în cadrul unei secții de votare din Giurgiu în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2025.

Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile urmează să fie stabilite în cadrul procedurilor judiciare.

 

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