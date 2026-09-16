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Un lunetist indian s-a filmat în timp ce se afla într-o misiune secretă la summit-ul BRICS

Un lunetist indian a fost suspendat deoarece a publicat în mediul online imagini din timpul unei misiuni secrete. El s-a filmat în timp ce se afla într-o misiune de securitate la summit-ul BRICS. În imagini, apare lunetistul care își prezintă poziția și armele.
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Petru Mazilu
16 sept. 2026, 11:28, Social
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Poliția din New Delhi l-a suspendat pe subofițerul Deepak Bangar după ce a postat pe Instagram clipuri video care arătau arme de foc și detalii dintr-o misiune. Potrivit Clash Report, lunetistul îndeplinea o misiune de securitate în timpul summitului BRICS care a avut loc în India.

Dezvălurile arată că Bangar făcea parte dintr-o echipă de lunetiști amplasată pe acoperiș. Echipa era responsabilă de securitatea delegaților străini în New Delhi. Lunetistul a publicat videoclipuri care arătau pistolul său de serviciu, poziția de tragere a puștii și echipamentele de securitate.

Lideri importanți au participat la BRICS

La cel de-al 18-lea Summit BRICS, desfășurat în perioada 12–13 septembrie 2026 la Centrul de Convenții Bharat Mandapam din New Delhi au participat lideri de rang înalt din statele membre și numeroase țări partenere.

Reuniunea a fost prezidată de premierul indian Narendra Modi. Printre liderii participanți au fost președinții Chinei, Xi Jinping, Rusiei, Vladimir Putin, Iranului, Masoud Pezeshkian, Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi, și Africii de Sud, Cyril Ramaphosa.

Evenimentul s-a încheiat fără incidente notabile. Măsurile de securitate impuse de autoritățile indiene au fost extrem de stricte, incluzând echipe SWAT, sisteme anti-drone și restricții de trafic.

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