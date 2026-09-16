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Buruieni folosite pentru crearea obiectelor artizanale. Meșteșugul datează din secolul al XIV-lea

Buruienile ce năpădesc un lac din India sunt utilizate pentru crearea de obiecte artizanale. Această practică reprezintă un meșteșug tradițional din Kashmirul indian, ce datează din secolul al XIV-lea.
Buruieni folosite pentru crearea obiectelor artizanale. Meșteșugul datează din secolul al XIV-lea
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
16 sept. 2026, 08:20, Life-Inedit
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Hârtia a fost întotdeauna principalul material folosit, explică Simran Irshad, în vârstă de 35 de ani.

Potrivit AFP, femeia transformă buruienile crescute năpădit de faimosul lac Dal din Srinagar în materie primă pentru confecționarea de obiecte din papier mâché.

De ce să nu folosim un alt material care ar crește producția, ar face produsele mai durabile și ar reduce costurile?”, a declarat Irshad.

Obiecte artizanale din buruieni ce blochează navigația

Ea povestește despre căutarea zadarnică a unui material ieftin și ușor de găsit, înainte de a opta în cele din urmă pentru o plantă acvatică. Acest tip de buruianu proliferează în Lacul Dal și obstrucționează navigația.

Lacul este foarte popular printre turiști, înconjurat de grădini somptuoase și cu Munții Himalaya ca fundal. Vizitatorii vin aici pentru a sta pe casele plutitoare, potrivit sursei.

Pe unul dintre aceste „palate plutitoare”, unul dintre membrii trupei Beatles, George Harrison, a învățat în 1966 să cânte la santur. Acesta este un instrument cu coarde ancestral, tipic culturii muzicale locale.

După câteva luni de încercări, Irshad a reușit să dezvolte o tehnică care combină ierburi uscate și pudră, pastă de hârtie reciclată și un liant.

Folosind acest material, ea confecționează manual vaze, borcane și alte obiecte. Ulterior, le pictează și decorează. Femeia adună aceste ierburi dintr-o barcă cu o plasă sau le trage la suprafață înainte de a le usca.

„Hârtia provine din copaci, tăiem copaci ca să facem hârtie”, explică ea. 

„Ceea ce iau din lac este ca o comoară pe care mi-a dat-o Allah”, continuă femeia. 

Un meșteșug vechi de secole

Simran Irshad a instruit aproximativ cincizeci de femei în meșteșugul său. Cincisprezece dintre ele lucrează acum alături de ea, contribuind la perpetuarea acestui meșteșug. Practica a fost introdusă în Kashmir de către perși în secolul al XIV-lea, mai arată sursa citată.

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