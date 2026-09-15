Cartea despre Prințesa Diana a fratelui ei, Charles Spencer, a fost furată chiar înainte de lansare

Patru exemplare din cartea pe care Charles Spencer, fratele prințesei Diana, urmează să o lanseze despre viața și moartea surorii sale au fost furate dintr-un camion în Olanda, cu doar câteva zile înainte de publicarea oficială, potrivit Daily Mail.

Poliția olandeză anchetează incidentul, iar o sursă din industria editorială îl consideră „foarte suspect”.

Cartea, intitulată Swan Song: Diana, My Sister, va apărea oficial pe 22 septembrie

Potrivit publicației, exemplarele se aflau într-un camion care transporta cărțile către un depozit din Olanda, de unde urmau să fie distribuite.

Șoferul camionului a parcat peste noapte pentru a se odihni.

Dimineața, acesta a descoperit că vehiculul fusese spart. Hoții au luat doar patru exemplare ale cărții lui Charles Spencer.

Poliția olandeză investighează cazul.

„Nimic de genul ăsta nu s-a mai întâmplat”

Incidentul a atras atenția editurii, mai ales pentru că volumul este unul dintre cele mai așteptate titluri ale perioadei, iar măsurile de securitate au fost stricte pentru a preveni apariția unor fragmente înainte de termen.

O sursă din industria editorială a declarat pentru Daily Mail că furtul este „foarte suspect”.

„Nimic de genul acesta nu s-a mai întâmplat înainte”, a spus sursa, care a adăugat că au fost luate „toate măsurile de precauție posibile” pentru ca informațiile din carte să nu ajungă în presă înainte de publicarea lor.

Cartea urmează să fie serializată înainte de lansare, iar sursa citată de publicația britanică spune că incidentul este tratat „foarte serios”.

Charles Spencer vorbește pentru prima dată pe larg despre sora sa

Swan Song: Diana, My Sister a fost anunțată luna trecută și marchează prima dată când Charles Spencer vorbește „deschis” și „pe larg” despre sora sa mai mică.

Contele Spencer, în vârstă de 62 de ani, spune că a decis să scrie volumul după ce a primit numeroase solicitări pentru interviuri despre Diana, în contextul apropierii împlinirii a 30 de ani de la moartea acesteia, în 1997.

„Scopul acestei cărți este să spun adevărul despre Diana din perspectiva fratelui ei, așa cum am încercat să fac și atunci când am vorbit la înmormântarea ei”, a declarat Spencer la anunțarea cărții.

El a spus că vrea să vorbească în numele surorii sale și să o facă într-o manieră „deschis pozitivă”.

„Am fost copleșit de solicitările pentru interviuri despre Diana”

Charles Spencer a explicat că a simțit nevoia să își pună în scris propriile amintiri după ce, de-a lungul anilor, a citit numeroase relatări despre Diana pe care le consideră neadevărate.

„Am fost copleșit de solicitările pentru interviuri despre Diana”, a spus el.

„Asta m-a convins să îmi notez propriile gânduri și amintiri, o dată pentru totdeauna, în loc să citesc din nou opiniile altora, multe dintre ele bazate pe neadevăruri care au ajuns, în timp, să fie acceptate ca fapte.”

Cartea va fi lansată oficial pe 22 septembrie, la aproape trei decenii de la moartea prințesei Diana.