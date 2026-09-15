Prima pagină » Cultură-Media » Cartea despre Prințesa Diana a fratelui ei, Charles Spencer, a fost furată chiar înainte de lansare

Cartea despre Prințesa Diana a fratelui ei, Charles Spencer, a fost furată chiar înainte de lansare

Mai sunt doar câteva zile până la lansarea oficială a cărții lui Charles Spencer, fratele Prințesei Diana, despre sora lui și un incident neașteptat pune pe jar poliția olandeză, după ce tirul care transporta exemplare ale cărții în Olanda a fost spart.
Cartea despre Prințesa Diana a fratelui ei, Charles Spencer, a fost furată chiar înainte de lansare
Facebook/Charles Spencer
Luiza Moldovan
16 sept. 2026, 02:58, Cultură-Media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Patru exemplare din cartea pe care Charles Spencer, fratele prințesei Diana, urmează să o lanseze despre viața și moartea surorii sale au fost furate dintr-un camion în Olanda, cu doar câteva zile înainte de publicarea oficială, potrivit Daily Mail.

Poliția olandeză anchetează incidentul, iar o sursă din industria editorială îl consideră „foarte suspect”.

Cartea, intitulată Swan Song: Diana, My Sister, va apărea oficial pe 22 septembrie

Potrivit publicației, exemplarele se aflau într-un camion care transporta cărțile către un depozit din Olanda, de unde urmau să fie distribuite.

Șoferul camionului a parcat peste noapte pentru a se odihni.

Dimineața, acesta a descoperit că vehiculul fusese spart. Hoții au luat doar patru exemplare ale cărții lui Charles Spencer.

Poliția olandeză investighează cazul.

„Nimic de genul ăsta nu s-a mai întâmplat”

Incidentul a atras atenția editurii, mai ales pentru că volumul este unul dintre cele mai așteptate titluri ale perioadei, iar măsurile de securitate au fost stricte pentru a preveni apariția unor fragmente înainte de termen.

O sursă din industria editorială a declarat pentru Daily Mail că furtul este „foarte suspect”.

„Nimic de genul acesta nu s-a mai întâmplat înainte”, a spus sursa, care a adăugat că au fost luate „toate măsurile de precauție posibile” pentru ca informațiile din carte să nu ajungă în presă înainte de publicarea lor.

Cartea urmează să fie serializată înainte de lansare, iar sursa citată de publicația britanică spune că incidentul este tratat „foarte serios”.

Charles Spencer vorbește pentru prima dată pe larg despre sora sa

Swan Song: Diana, My Sister a fost anunțată luna trecută și marchează prima dată când Charles Spencer vorbește „deschis” și „pe larg” despre sora sa mai mică.

Contele Spencer, în vârstă de 62 de ani, spune că a decis să scrie volumul după ce a primit numeroase solicitări pentru interviuri despre Diana, în contextul apropierii împlinirii a 30 de ani de la moartea acesteia, în 1997.

„Scopul acestei cărți este să spun adevărul despre Diana din perspectiva fratelui ei, așa cum am încercat să fac și atunci când am vorbit la înmormântarea ei”, a declarat Spencer la anunțarea cărții.

El a spus că vrea să vorbească în numele surorii sale și să o facă într-o manieră „deschis pozitivă”.

„Am fost copleșit de solicitările pentru interviuri despre Diana”

Charles Spencer a explicat că a simțit nevoia să își pună în scris propriile amintiri după ce, de-a lungul anilor, a citit numeroase relatări despre Diana pe care le consideră neadevărate.

„Am fost copleșit de solicitările pentru interviuri despre Diana”, a spus el.

„Asta m-a convins să îmi notez propriile gânduri și amintiri, o dată pentru totdeauna, în loc să citesc din nou opiniile altora, multe dintre ele bazate pe neadevăruri care au ajuns, în timp, să fie acceptate ca fapte.”

Cartea va fi lansată oficial pe 22 septembrie, la aproape trei decenii de la moartea prințesei Diana.

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu, atac la președintele Nicușor Dan: ”Dacă suntem toți corupți, nu mai este nimeni corupt” / ”Credeam că un președinte trebuie să lupte din prima zi cu pericolul corupției”
G4Media
Au apărut imaginile » Fostul superstar din Premier League, prins cu gaz ilariant și un balon dezumflat în Lamborghini: arestat pe loc!
GSP.ro
Lia Olguța Vasilescu, după ce primăria Craiovei a fost dată în judecată de un ONG apropiat de USR: „N-ai cum să fii atât de prost!”
Gandul
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
Cancan
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport
Criza motorinei din SUA îl ajută pe Vladimir Putin: de ce problemele lui Donald Trump joacă în favoarea Moscovei
Libertatea
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
CSID
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia