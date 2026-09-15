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Centenarul vizitei Reginei Maria în SUA. Muzeul de Artă Maryhill, decorat de Nicușor Dan cu Ordinul „Meritul Cultural”

Președintele României a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler Muzeului de Artă Maryhill din statul american Washington, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la inaugurarea instituției de către Regina Maria a României.
Centenarul vizitei Reginei Maria în SUA. Muzeul de Artă Maryhill, decorat de Nicușor Dan cu Ordinul „Meritul Cultural”
Sursa foto: Muzeului de Artă Maryhill
Radu Mocanu
15 sept. 2026, 22:51, Politic
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Decret prezidențial publicat în Monitorul Oficial

„Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria F – Promovarea culturii, Muzeului de Artă Maryhill / Maryhill Museum of Art din Goldendale, Washington”, se arată în decretul publicat marți în Monitorul Oficial. 

Decorația a fost acordată cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la inaugurarea instituției de către Regina Maria a României, distincția fiind acordată în semn de apreciere pentru promovarea patrimoniului național și a cooperării culturale bilaterale. 

Gală aniversară și expoziții tematice la Maryhill

Evenimentul aniversar, sub numele „Celebrarea Centenarului Regal: Omagiu adus Majestății Sale Regina Maria a României” va fi organizat sâmbătă la Muzeul de Artă Maryhill din Goldendale, Washington. 

Programul manifestărilor aniversare include o recepție oficială pe domeniul muzeului, vernisajul unor expoziții speciale dedicate memoriei și moștenirii Reginei Maria, precum și spectacole culturale și momente artistice de inspirație regală.  

„Vizita Reginei Maria la Maryhill, în urmă cu 100 de ani, a creat o legătură culturală între România și regiunea Pacificului de Nord-Vest, care dăinuie și astăzi. La un secol de la inaugurarea realizată de Regina Maria, Muzeul de Artă Maryhill continuă să îndeplinească misiunea vizionară a fondatorilor săi, reunind arta, istoria și oamenii într-unul dintre cele mai spectaculoase peisaje din Pacific Northwest”, au transmis organizatorii. 

Președintele nu va participa la ceremonie, fiind trimisă doar decorația. Celebrarea are loc cu câteva zile înainte de deplasarea lui Nicușor Dan în Statele Unite, la New York, pentru participarea la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU

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