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O revistă din secolul al XIX-lea a fost returnată după 132 de ani la bibliotecă

O bibliotecă publică din SUA a anunțat că o revistă din 1894 a fost returnată după 132 de ani. Revista avea o întârziere de 48.220 de zile și ar fi suportat o amendă de peste 12.000 de dolari.
O revistă din secolul al XIX-lea a fost returnată după 132 de ani la bibliotecă
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
16 sept. 2026, 07:41, Life-Inedit
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Biblioteca Publică Concord a anunțat că numărul restant din septembrie 1894 al revistei The Century Illustrated Monthly a fost returnat săptămâna trecută.

Aceasta a fost returnată după ce biblioteca a anunțat înghețarea amenzilor.

Potrivit BBC, persoana care a returnat revista a spus că aceasta „stătea prin” casa lui de zeci de ani, dar nu avea nicio idee cum a ajuns acolo.

A decis să returneze revista după ce a citit în ziarul local despre înghețarea amenzilor la bibliotecă.

„Am văzut multe fețe fericite de când am anunțat înghețarea amenzilor”, a transmis Biblioteca Publică Concord din SUA.

„Desigur, ne așteptam să fie returnate cărți de mult așteptate, dar cu siguranță nu ceva de la sfârșitul secolului al XIX-lea!” a adăugat aceasta.

Biblioteca a declarat o amnistie de un an pentru amenzile restante, începând cu 1 septembrie 2026. Este în plan evaluarea efectelor unei „biblioteci fără amenzi”.

„E de înțeles că nu va fi repusă în circulație, dar poate că merită un loc în Sala Concord”, se arată în postarea de pe rețelele de socializare. Această sală reprezintă o secțiune a bibliotecii dedicată istoriei locale, potrivit sursei citate.

Din fericire, persoana care a returnat revista nu va trebui să plătească amenda de 12.055 de dolari pentru întârzierea de 48.220 de zile.

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