Un record fără precedent în Japonia: peste 100.000 de centenari, în timp ce populația continuă să scadă

Numărul centenarilor a ajuns la 107.677 în septembrie, cu aproape 8.000 mai mult decât în urmă cu un an, scrie CNN. Este al 56-lea an consecutiv în care această categorie de vârstă înregistrează o creștere.

Aproape 90% dintre centenari sunt femei

Cea mai mare parte a persoanelor care au trecut de 100 de ani sunt femei. Potrivit ministerului japonez, acestea reprezintă 88% din total, adică 94.298 de persoane. Ministrul Sănătății, Kenichiro Ueno, a privit pozitiv evoluția, afirmând că este mulțumit că atât de mulți oameni reușesc să rămână activi și sănătoși pentru o perioadă atât de lungă.

Japonia este de mult timp printre țările cu cea mai mare speranță de viață din lume. În 2024, aceasta era de 84 de ani, potrivit datelor Băncii Mondiale. Pentru comparație, în Statele Unite era de 79 de ani.

Care este explicația longevității japonezilor

O parte dintre cercetători pun longevitatea populației japoneze pe seama alimentației și a sistemului medical dezvoltat. Un alt element asociat cu stilul de viață japonez este conceptul de „ikigai”, o filosofie care pune accent pe găsirea unui scop și a unor motive de a continua să trăiești cu sens și satisfacție.

Țara „Soarelui Răsare” găzduiește în prezent și unii dintre cei mai vârstnici oameni din lume. Potrivit ministerului, printre aceștia se află Fuyo Kishimoto, o femeie de 114 ani din Kyoto, și Hikaru Kato, un bărbat de 112 ani din Kumamoto.

Recordul longevității vine cu o problemă uriașă pentru Japonia

Creșterea numărului de centenari apare însă în paralel cu una dintre cele mai mari probleme demografice ale Japoniei. Populația totală a țării, de aproximativ 123 de milioane de persoane, continuă să scadă, în timp ce rata natalității a ajuns la un nivel record de scăzut. O populație care trăiește tot mai mult, dar în care se nasc tot mai puțini copii, pune presiune asupra sistemului de îngrijire a persoanelor vârstnice și reduce forța de muncă disponibilă.

Japonia, a patra economie a lumii, a început în ultimii ani să se bazeze mai mult pe lucrători străini, inclusiv prin programe pentru muncitori calificați și alte categorii de angajați. În același timp, guvernul a înăsprit recent anumite condiții pentru obținerea vizelor, pe fondul creșterii sentimentului anti-străini. Astfel, recordul de 107.677 de centenari ilustrează simultan două fețe ale Japoniei: o societate în care oamenii trăiesc mai mult ca niciodată și o populație care continuă să îmbătrânească și să se micșoreze.