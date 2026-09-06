Cât crezi că vei trăi? Oamenii își pot estima surprinzător de bine longevitatea

Cercetătorii au constatat însă și un aspect surprinzător: majoritatea participanților și-au subestimat longevitatea, aproximativ 59% dintre cei pentru care rezultatul a putut fi stabilit ajungând să trăiască mai mult decât vârsta pe care o estimaseră.

Cât crezi că vei trăi poate fi legat de longevitate

Cercetarea a fost coordonată de Shohei Okamoto, cercetător în științe sociale la Universitatea din Tsukuba, și a analizat date provenite din Japanese Aging and Health Dynamics Study, un studiu reprezentativ la nivel național privind îmbătrânirea populației din Japonia, scrie Science Alert.

În 1996, cercetătorii au întrebat 2.447 de persoane cu vârsta de cel puțin 60 de ani până la ce vârstă cred că vor trăi. Dintre acestea, 393 nu au putut face o estimare. Ceilalți 2.054 de participanți au indicat vârste cuprinse între 63 și 120 de ani.

Participanții au fost urmăriți timp de până la 28 de ani. Dintre cei care și-au estimat speranța de viață, 1.514 au murit în perioada analizată, iar cercetătorii au putut determina în aproximativ 98% dintre cazuri data decesului, folosind registre oficiale sau informații furnizate de familii.

Ce au descoperit cercetătorii

Analiza a indicat o asociere între estimările participanților și durata lor reală de viață. Persoanele care se așteptau să mai trăiască mai mulți ani au avut, în general, o supraviețuire mai îndelungată. Asocierea s-a menținut și după ce cercetătorii au luat în calcul vârsta, sexul, situația socioeconomică și mai mulți factori legați de starea de sănătate.

Totuși, rezultatele nu demonstrează că optimismul prelungește viața. Studiul este observațional și, în plus, este disponibil sub forma unui preprint care nu a trecut încă prin procesul de evaluare inter pares.

Este posibil ca oamenii să își evalueze intuitiv starea de sănătate, stilul de viață sau istoricul familial, iar aceste elemente să influențeze atât estimarea făcută, cât și durata efectivă a vieții.

De ce mulți oameni au ales vârsta de 80 de ani

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale cercetării a fost frecvența cu care participanții au indicat vârsta de 80 de ani. Cercetătorii consideră că această valoare ar fi putut reprezenta un reper mental, deoarece era apropiată de speranța medie de viață la naștere în Japonia în 1996.

Există însă o diferență importantă între speranța de viață calculată de la naștere și speranța de viață rămasă pentru o persoană care a ajuns deja la 60, 70 sau 80 de ani.

O persoană care a ajuns la o vârstă înaintată a trecut deja de riscurile asociate primilor ani de viață, astfel încât o estimare bazată pe vârsta și sexul actuale poate fi mai relevantă.

Planificarea financiară

Cercetătorii atrag atenția că estimarea greșită a longevității nu este doar o chestiune de curiozitate. Subestimarea duratei de viață poate determina oamenii să economisească prea puțin pentru pensie, în timp ce supraestimarea acesteia poate duce la economii excesive și la un nivel de trai mai restrictiv decât este necesar.

Studiul a identificat și diferențe între grupuri. Femeile și persoanele cu mai mulți ani de educație au fost mai predispuse să trăiască peste vârsta estimată, în timp ce persoanele cu o stare de sănătate mai precară au avut mai puține șanse să își depășească estimarea.

Cercetătorii subliniază însă că participanții au fost întrebați despre speranța lor de viață o singură dată, în 1996. Prin urmare, studiul nu poate arăta cum s-ar fi modificat aceste estimări în urma unor diagnostice medicale, a progreselor medicinei sau a unor evenimente personale importante.

De asemenea, cercetarea a inclus doar persoane vârstnice din Japonia, astfel că rezultatele nu pot fi extrapolate automat la tineri sau la populațiile din alte țări.