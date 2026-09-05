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„O priveliște îngrijorătoare!”: Schimbări dramatice la 60 de kilometri de Polul Nord, din cauza încălzirii globale

Noi imagini din satelit ale NASA arată niște schimbări dramatice la doar câțiva kilometri de Polul Nord. Experții subliniază că un asemenea fenomen nu a mai fost văzut până acum la această scară în regiunea arctică.
„O priveliște îngrijorătoare!”: Schimbări dramatice la 60 de kilometri de Polul Nord, din cauza încălzirii globale
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
06 sept. 2026, 01:54, Ştiinţă-Sănătate
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Suprafețe întinse de apă au fost observate la doar 60 de kilometri de Polul Nord, conform unei imagini din satelit a NASA.

Efectele încălzirii globale

Deși acest lucru nu înseamnă neapărat că starea gheții arctice este mai rea decât în ​​ultimii ani, experții spun că imaginile arată cât de grav afectează schimbările climatice regiunea, conform Blic.

Suprafețele de apă sunt „destul de izbitoare”. Totuși, nu este prima dată când apa a pătruns în acest fel prin gheața arctică, a declarat Julien Strove, profesor de observații și modelare polară la University College London.

„Uneori vedem ape deschise la Polul Nord, dar nu cred că a fost vreodată atât de răspândită”, a spus profesorul.

Această perioadă a anului este unul dintre motivele pentru care apele deschise sunt acum vizibile în zonă, a declarat Zachary Leib, specialist în științe climatice.

„Până la sfârșitul verii, gheața marină devine, în general, mai fragmentată, astfel încât zone de apă deschisă apar peste suprafețe mai mari între bucățile de gheață marină”, a declarat el.

Cum se explică acest fenomen

Aceasta înseamnă că condițiile meteorologice locale și curenții oceanici pot crea goluri mari între calotele glaciare, a explicat Leib. De exemplu, vânturile puternice pot comprima fragmentele de gheață sau le pot desface, provocând extinderea sau închiderea corpurilor de apă în câteva ore sau zile.

Nu există o distanță specifică față de Polul Nord unde apa deschisă ar trebui să se oprească în mod normal, deoarece condițiile din Arctica variază semnificativ de la an la an, a spus Leib. Cu toate acestea, gheața de vară a devenit mai subțire și mai fragilă în ultimii ani. Astfel, apa deschisă ajunge mai aproape de Polul Nord mai des decât înainte.

Arctica se încălzește de aproape patru ori mai repede decât media globală. Unele dintre cele mai reci regiuni care, în mod tradițional, aveau suprafețe mari de gheață groasă și permanentă la sfârșitul verii, au acum în schimb calote glaciare tinere și fragile, a spus Leib.

Oamenii de știință se așteaptă ca gheața marină să înceapă să se formeze din nou la mijlocul sau sfârșitul lunii septembrie, închizând cel puțin o parte din golurile existente, potrivit aceleiași surse.

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