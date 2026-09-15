Prima pagină » Social » Record negativ pe Dunăre: debitul la Baziaș a coborât sub minimul istoric din 2003

Record negativ pe Dunăre: debitul la Baziaș a coborât sub minimul istoric din 2003

Dunărea a atins marți, 15 septembrie, la intrarea în România, un nou minim istoric al debitului pentru această lună. La Baziaș au fost măsurați 1.250 de metri cubi pe secundă, valoare cu 250 mc/s sub precedentul record negativ, înregistrat în urmă cu 23 de ani.
Record negativ pe Dunăre: debitul la Baziaș a coborât sub minimul istoric din 2003
Galerie Foto 5
Sursa foto: Facebook/Apele Române Jiu
Oana Antipa
15 sept. 2026, 13:38, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Administrația Bazinală de Apă Jiu a anunțat că debitul Dunării la Baziaș a ajuns la 1.250 mc/s și este staționar.

Valoarea este mai mică decât precedentul minim istoric pentru luna septembrie, consemnat în perioada 3-5 septembrie 2003, când debitul fluviului la intrarea în România a coborât la 1.500 mc/s.

Vezi galeria foto
5 poze

Diferența este și mai pronunțată în raport cu valorile obișnuite pentru această perioadă a anului. Media multianuală pentru septembrie este de aproximativ 3.800 mc/s, astfel că debitul înregistrat marți reprezintă numai aproximativ o treime din această valoare.

Debitul ar urma să crească ușor

Prognozele indică o ameliorare în următoarele zile, însă fără o revenire la valorile normale pentru această perioadă.

Pentru următoarele 24 de ore este estimată o creștere a debitului până la aproximativ 1.300 mc/s. În intervalul 17-21 septembrie, Dunărea ar urma să crească treptat până în jurul valorii de 1.550 mc/s.

Chiar și în acest scenariu, debitul ar rămâne la mai puțin de jumătate din media multianuală a lunii septembrie.

Apele Române monitorizează situația

ABA Jiu anunță că debitele și nivelurile Dunării sunt monitorizate permanent prin intermediul stațiilor hidrometrice și al specialiștilor administrației.

Evoluția este urmărită inclusiv pentru evaluarea eventualelor efecte ale nivelurilor reduse asupra diferitelor utilizări ale apei.

Debitul Dunării are implicații pentru navigație, alimentarea cu apă, irigații, activitățile economice și industriale, producția de energie și ecosistemele acvatice.

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu, atac la președintele Nicușor Dan: ”Dacă suntem toți corupți, nu mai este nimeni corupt” / ”Credeam că un președinte trebuie să lupte din prima zi cu pericolul corupției”
G4Media
GSP dezvăluie dezastrul de pe Arena Națională, care i-a fost ascuns lui Ciprian Ciucu: „Șefii nu ne lasă să-i spunem primarului!”
GSP.ro
Tudorel Toader, acuzații grave. Guvernul demis Bolojan ar avea de rezolvat un „to do list de interese”. „Se vede în modul cum se împart banii și funcțiile”
Gandul
Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui obiect special pentru ea
Cancan
FOTO. Sydney Sweeney, goală: campioana a reacționat de la Budapesta!
Prosport
Președintele Dan nu se grăbește să numească ambasadori noi la post pentru că durata de patru ani a unei misiuni ar reprezinta o cutumă, nu un termen legal. Legea îl contrazice
Libertatea
Mesajul dureros al Monicăi Gabor după moartea Mădălinei Apostol. De ce suferea, de fapt, tânăra?
CSID
Un nou record pentru benzina standard: e la doar un ban de pragul de 10 lei/litru.
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia