Record negativ pe Dunăre: debitul la Baziaș a coborât sub minimul istoric din 2003

Administrația Bazinală de Apă Jiu a anunțat că debitul Dunării la Baziaș a ajuns la 1.250 mc/s și este staționar.

Valoarea este mai mică decât precedentul minim istoric pentru luna septembrie, consemnat în perioada 3-5 septembrie 2003, când debitul fluviului la intrarea în România a coborât la 1.500 mc/s.

Diferența este și mai pronunțată în raport cu valorile obișnuite pentru această perioadă a anului. Media multianuală pentru septembrie este de aproximativ 3.800 mc/s, astfel că debitul înregistrat marți reprezintă numai aproximativ o treime din această valoare.

Debitul ar urma să crească ușor

Prognozele indică o ameliorare în următoarele zile, însă fără o revenire la valorile normale pentru această perioadă.

Pentru următoarele 24 de ore este estimată o creștere a debitului până la aproximativ 1.300 mc/s. În intervalul 17-21 septembrie, Dunărea ar urma să crească treptat până în jurul valorii de 1.550 mc/s.

Chiar și în acest scenariu, debitul ar rămâne la mai puțin de jumătate din media multianuală a lunii septembrie.

Apele Române monitorizează situația

ABA Jiu anunță că debitele și nivelurile Dunării sunt monitorizate permanent prin intermediul stațiilor hidrometrice și al specialiștilor administrației.

Evoluția este urmărită inclusiv pentru evaluarea eventualelor efecte ale nivelurilor reduse asupra diferitelor utilizări ale apei.

Debitul Dunării are implicații pentru navigație, alimentarea cu apă, irigații, activitățile economice și industriale, producția de energie și ecosistemele acvatice.