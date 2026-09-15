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Un fost premier este prezent la înmormântarea generalului Dorin Ioniță, care s-a sinucis

Fostul premier Nicolae Ciucă este prezent, marți, la funeraliile generalului Dorin Ioniță, care s-a sinucis săptămâna trecută. Cei doi au fost colegi în Armata Română.
Un fost premier este prezent la înmormântarea generalului Dorin Ioniță, care s-a sinucis
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Laura Buciu
15 sept. 2026, 13:23, Social
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Fostul premier Nicolae Ciucă, și el general al Armatei Române, a apărut la funeraliile lui Dorin Ionuță, generalul care s-a sinucis săptămâna trecută, după o ceartă pe care a avut-o cu femeia cu care avea o relație extraconjugală.

Generalul Ciucă nu a făcut declarații, el dorind ca prezența sa să treacă neobservată.

El a fost oprit de jurnaliști și întrebat cum poate un militar să facă un asemenea gest, precum cel al lui Dorin Ioniță. Ciucă a răspuns: „Nu cred că poate fi spus nimic acum”.

Ciucă și Ioniță au fost foarte apropiați, acesta fiind și motivul pentru care Nicolae Ciucă nu a putut să nu vină la funeraliile lui Dorin Ioniță.

„Cred că oricine merită un ultim omagiu”, a spus Nicolae Ciucă, după care s-a urcat în mașină și a plecat.

 

Nicolae Ciucă a fost șeful Statului Major General între 2015 și 2019, iar în această perioadă Dorin Ioniță a ocupat funcții importante în Armata Română. În 2019, Dorin Ioniță era comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite, subordonată Statului Major al Apărării.

 

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