Generalul Dorin Ioniță este înmormântat azi. Controversele din jurul fostului comandant al Forțelor Întrunite care s-a sinucis

Dorin Ioniță a murit vineri, 11 septembrie, la vârsta de 61 de ani. Generalul a fost găsit decedat în una dintre locuințele sale, din comuna Păulești, județul Prahova.

Primele informații din anchetă au indicat ipoteza unei sinucideri, însă circumstanțele exacte ale morții sunt cercetate de autorități.

Înmormântat în uniforma de general, dar fără onoruri

Potrivit informațiilor oferite de persoane din anturajul generalului, Dorin Ioniță este înmormântat în uniforma de general.

Generalul nu beneficiază, însă, de onoruri militare, date fiind circumstanțele în care acesta a murit.

Seara dinaintea tragediei ridică semne de întrebare

În seara de 10 septembrie, în jurul orei 20:17, polițiști din cadrul Poliției orașului Voluntari, județul Ilfov, au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către un bărbat. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului și au făcut verificări, iar în urma completării formularului de evaluare a riscului a fost stabilit un risc iminent pentru victimă, respectiv o femeie de 46 de ani, cu care generalul avea o relație extraconjugală. În acest context, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile, prin care au fost dispuse măsurile legale pentru protejarea persoanei vătămate, inclusiv obligația bărbatului – este vorba despre generalul Ioniță – de a păstra o distanță minimă de 200 de metri, față de aceasta.

În cursul nopții, în jurul orei 01:24, polițiștii au fost sesizați de o altă femeie de 60 de ani, soția lui Ioniță, care a relatat faptul că soțul său, cunoscut ca deținător legal de armă, ar fi plecat de la domiciliu având asupra sa un pistol.

Descoperit cu rană produsă prin împușcare

Polițiștii ilfoveni au dispus de îndată măsuri pentru identificarea și localizarea bărbatului, precum și pentru prevenirea oricărui pericol la adresa acestuia sau a altor persoane.

Vestea tragică a venit, însă, vineri dimineața, în 11 septembrie, când Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a fost informat cu privire la faptul că persoana de 61 de ani, generalul Dorin Ioniță, a fost găsită decedată de către o rudă, într-un imobil dintr-o comună, din județul Prahova.

Cercetările sunt desfășurate de polițiști, sub supravegherea unui unității de parchet competente, pentru stabilirea pentru stabilirea cu exactitate a tuturor circumstanțelor în care a avut loc evenimentul.

Cine este Dorin Ioniță

Dorin Ioniță a fost, între 5 septembrie 2017 și 31 iulie 2023, comandant al Comandamentul Forţelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu”. A îndeplinit funcţia de şef al Direcţiei instrucţie şi doctrină din Statul Major General şi de Comandant al Componentei Operaţionale Terestre şi locţiitor al şefului Statului Major al Forţelor Terestre.

El a îndeplinit o misiune în cadrul ONU, în Africa, în Republica Democratică Congo, ca observator militar (Misiunea MONUC) şi a fost ofiţer de legătură şi planificare operaţii în Comandamentul Operaţional Interforţe, Misiunea „Iraqi Freedom” din Irak.

General-locotenent cu trei stele Dorin Ioniță a fost trecut în rezervă la data de 31 iulie 2023, prin decretul semnat de președintele Klaus Iohannis.