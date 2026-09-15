Portofelul digital al UE ajunge pe telefoanele europenilor. Actele, diplomele și chiar permisul auto ar putea încăpea într-o singură aplicație

Sistemul ar trebui să devină disponibil în toate statele membre până la sfârșitul lui 2026, însă ritmul de implementare diferă semnificativ de la o țară la alta, transmite Euronews.

Nu va exista o singură aplicație pentru toată Europa

Portofelul European de Identitate Digitală, cunoscut sub denumirea EUDI Wallet, face parte din cadrul european eIDAS 2.0 și este conceput ca un spațiu digital privat în care utilizatorii își pot păstra și distribui documentele.

Important este că Uniunea Europeană nu va avea o singură aplicație instalată de toți cetățenii. Fiecare stat membru trebuie să dezvolte propria aplicație, însă toate portofelele trebuie să respecte aceleași standarde tehnice. Astfel, un document emis într-o țară ar trebui să poată fi utilizat și verificat în celelalte state membre.

De exemplu, o persoană care își caută un loc de muncă în Germania ar putea prezenta direct din portofel diploma obținută în Spania, fără să refacă întregul proces birocratic.

🔴🇮🇪🇪🇺 ALERTE INFO | L’Irlande lance les tests de son application « Government Digital Wallet », dans le cadre des règles de l’UE qui obligent tous les pays membres à proposer un portefeuille d’identité numérique européen (EUDI Wallet) pour accéder aux services publics d’ici fin… pic.twitter.com/47sNyii3cW — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) April 4, 2026

De la cartea de identitate la permis și diplome

Portofelul va putea conține documente și acreditări digitale emise de autorități sau organizații private. Printre exemple se numără actele de identitate, certificatele de naștere, permisele de conducere, diplomele universitare, rețetele medicale, abonamentele la săli de sport sau cărțile de îmbarcare.

Aplicația ar putea fi folosită și pentru accesarea unor servicii publice sau private, inclusiv servicii de sănătate și asigurări sociale, depunerea unor documente pentru obținerea pașaportului, plata taxelor, deschiderea unui cont bancar sau solicitarea unui împrumut. Unul dintre obiective este ca utilizatorul să decidă exact ce informații transmite.

Poți dovedi ceva fără să dezvălui tot

Una dintre cele mai importante funcții este „dezvăluirea selectivă”. În loc să transmiți un document întreg, ai putea furniza doar informația necesară. De exemplu, pentru a demonstra că ai peste 18 ani, sistemul ar trebui să permită confirmarea vârstei fără să dezvăluie data exactă a nașterii.

Portofelul ar urma să includă și tehnologii de tip „zero-knowledge proof”, care permit verificarea unei informații fără transmiterea tuturor datelor din spatele acesteia. Utilizatorii ar trebui să aibă și un tablou de bord pentru a vedea cine le-a accesat datele.

Securitatea informațiilor și riscurile prezente

Tocmai această concentrare a informațiilor ridică însă întrebări serioase privind securitatea. Dacă telefonul este furat sau compromis, atacatorul ar putea încerca să obțină acces la o gamă foarte largă de informații personale, de la documente juridice și profesionale până la date medicale.

Există și riscuri legate de modul în care fiecare stat va construi infrastructura din spatele aplicației. O arhitectură descentralizată, în care documentele sunt păstrate pe dispozitiv, poate oferi un nivel mai ridicat de protecție. În schimb, sistemele bazate pe servere centralizate sau copii de siguranță în cloud pot deveni ținte importante pentru atacuri informatice. Un alt risc este ceea ce experții numesc „supraidentificare”: dacă verificarea identității devine extrem de simplă, organizațiile ar putea începe să solicite identificarea oficială și în situații în care până acum nu era necesară.

Datele deținute într-un Portofel European de Identitate Digitală pot fi ținta atacurilor cibernetice.Imagine ilustrativă.

România, între țările care încearcă să recupereze timpul pierdut

Statele membre trebuie să ofere cetățenilor un portofel EUDI funcțional până la sfârșitul lui 2026. Italia, Franța, Finlanda și Bulgaria se află printre țările aflate în fruntea implementării, folosind în mare parte infrastructuri digitale deja existente.

Croația își adaptează aplicația Certilia Wallet la standardele europene, în timp ce Germania și Suedia au întâmpinat dificultăți mai mari în trecerea de la faza de proiectare la implementarea efectivă.

Suedia a indicat chiar un orizont de 2028-2029 pentru lansarea portofelului. România s-a aflat inițial printre statele care întâmpinau probleme în dezvoltarea sistemului, însă un parteneriat cu Mastercard a contribuit la accelerarea unui model hibrid de implementare.

Sistemul este încă testat în proiecte-pilot

Înaintea lansării la nivel european, șase proiecte-pilot de amploare testează utilizarea portofelului în situații reale. La aceste proiecte participă aproximativ 550 de companii private și autorități publice din Uniunea Europeană, dar și din Norvegia, Islanda și Ucraina. Printre scenariile testate se află călătoriile, verificarea documentelor digitale de călătorie și interacțiunile de plată dintre companii, autorități și consumatori.