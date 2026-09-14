Vara nu s-a terminat în Grecia. Patru insule unde octombrie înseamnă mai puțini turiști și prețuri mai mici

Temperaturi mai blânde și mai puțini turiști sunt alte avantaje ale unei vacanțe în Grecia în această perioadă. Greek Reporter recomandă patru insule unde sezonul turistic poate continua și în luna octombrie.

Publicația greacă atrage însă atenția că turiștii nu ar trebui să aștepte până în ultima clipă pentru a face rezervările. Cu câteva săptămâni înainte de călătorie pot fi găsite oferte avantajoase.

În Grecia, se spune că temperatura apei mării este influențată de temperaturile din lunile precedente, astfel că apa rămâne plăcută și în octombrie. Potrivit jurnaliștilor greci, temperatura mării se menține în jurul valorii de 22 de grade Celsius.

Santorini

Insula Santorini are în octombrie o temperatură medie de 21 de grade Celsius, în timp ce temperatura medie a apei mării ajunge la 23 de grade.

Mykonos

Mykonos are o temperatură medie de aproximativ 19 grade Celsius în octombrie, iar apa mării ajunge la aproximativ 22 de grade.

Corfu

În Corfu, temperatura medie în octombrie este de aproximativ 19 grade Celsius, în timp ce apa mării are în jur de 22 de grade.

Kefalonia

Kefalonia are o temperatură medie de aproximativ 18 grade Celsius în octombrie, iar temperatura apei mării ajunge la aproximativ 23 de grade.

Potrivit Greek Reporter, octombrie este o perioadă potrivită pentru cei care vor să descopere peisajele, casele și locurile tradiționale ale insulelor grecești, în condiții mai puțin aglomerate decât în lunile de vară.