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Un oraș din Anglia le-a dat copacilor drepturi ca oamenilor. Decizia a fost luată în unanimitate

Lewes, un oraș din East Sussex, a recunoscut oficial drepturile tuturor copacilor de pe teritoriul său, de la arborii din parcuri și de pe străzi până la păduri și garduri vii. Decizia este una simbolică, dar autoritățile speră că va schimba modul în care sunt protejați copacii.
Un oraș din Anglia le-a dat copacilor drepturi ca oamenilor. Decizia a fost luată în unanimitate
Sursă foto: Pexels
Cosmin Pirv
14 sept. 2026, 18:02, Life-Inedit
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The Independent scrie că Lewes a devenit primul oraș din Anglia care a recunoscut drepturile copacilor, după ce consiliul local a votat în unanimitate adoptarea unei noi „Carte a copacilor”.

Măsura recunoaște oficial „valoarea intrinsecă” a tuturor copacilor, gardurilor vii și pădurilor locale.

Potrivit deciziei adoptate de consiliul local, copacii au „dreptul de a înflori și de a-și menține ciclurile naturale de viață, funcțiile ecologice și procesele evolutive”.

Inițiativa face parte din mișcarea internațională privind „drepturile naturii”, prin care activiștii încearcă să schimbe modul în care este privit și protejat mediul.

Decizia din Lewes nu conferă însă copacilor statut juridic și nu introduce noi legi obligatorii.

Autoritățile speră, în schimb, că recunoașterea oficială a drepturilor acestora va produce o schimbare de atitudine și va oferi locuitorilor un argument suplimentar în cazul unor proiecte care presupun tăierea arborilor.

Măsura vine după o vară marcată de temperaturi extreme și incendii de vegetație în Marea Britanie. Pentru susținătorii inițiativei, rolul copacilor este cu atât mai important cu cât aceștia contribuie la reducerea riscului de inundații, purificarea aerului și captarea carbonului.

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