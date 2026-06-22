Premieră în Canada: un oraș recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi

Consiliul local din Terrasse-Vaudreuil, o comunitate aflată la aproximativ 65 de kilometri vest de Montreal, a adoptat în unanimitate noua rezoluție, relatează The Independent.

Documentul recunoaște copacilor dreptul la viață, la creștere naturală, la integritate și la regenerare.

Decizia a fost aprobată pe 9 iunie și va sta la baza viitoarelor politici de protecție a spațiilor verzi. Autoritățile locale vor analiza regulamentele existente pentru a se asigura că arborii sunt protejați.

În cazul tăierii unui copac, administrația va urmări înlocuirea acestuia, acolo unde este necesar.

Primarul: „Copacii sunt cel mai mare aliat al nostru”

Primarul Michel Bourdeau a declarat că măsura nu va împiedica dezvoltarea orașului. El consideră că protejarea arborilor este esențială pentru viitorul comunității.

Edilul a amintit că localitatea a fost afectată de trei inundații în ultimii ani. Potrivit acestuia, copacii contribuie la reducerea efectelor schimbărilor climatice.

„Sunt cel mai mare aliat al nostru”, a spus primarul. Acesta a explicat că arborii reduc efectul insulelor de căldură urbană.

În același timp, îmbunătățesc calitatea aerului și contribuie la gestionarea resurselor de apă. De asemenea, protejează biodiversitatea și susțin echilibrul ecosistemelor.

Inițiativa, inspirată de un documentar

Primarul spune că ideea a fost inspirată de un documentar realizat de cineastul André Desrocher. Filmul prezintă copacii ca organisme vii care respiră și comunică prin sistemele lor radiculare.

Potrivit edilului, producția a schimbat modul în care mulți locuitori privesc natura.

Prima localitate din Canada care adoptă declarația

Observatorul Internațional pentru Drepturile Naturii afirmă că Terrasse-Vaudreuil este prima municipalitate din Canada care aderă la Declarația Universală a Drepturilor Copacului.

Inițiativa este susținută de organizații de protecție a mediului din mai multe țări.

Documentul pornește de la principiul că viața pe Pământ depinde de existența arborilor. Totodată, susține că oamenii trebuie să acționeze în solidaritate cu aceștia.

Tendința se extinde la nivel internațional

Specialiștii în dreptul mediului spun că recunoașterea drepturilor naturii câștigă teren în tot mai multe state. În ultimii ani, unele râuri și alte ecosisteme au primit statut juridic special.

Un astfel de exemplu este râul Magpie din Quebec, căruia i-a fost recunoscută personalitatea juridică în 2021.

Reprezentanții organizațiilor de mediu consideră că decizia adoptată în Terrasse-Vaudreuil poate deveni un model și pentru alte comunități preocupate de protejarea naturii.