Un șarpe anaconda a fost descoperit pe malurile Dunării. O femeie de 66 de ani a alertat poliția

O zi obișnuită pe malurile Dunării s-a transformat într-un eveniment extraordinar când o femeie a observat în iarbă un șarpe pe care nimeni nu se aștepta să-l vadă în Bavaria Inferioară.

Animalul lung de doi metri a atras rapid atenția poliției, pompierilor și experților în reptile.

Potrivit Blic, întâmplarea neobișnuită a avut loc pe 5 septembrie în Bavaria Inferioară, între orașele Kirchroth și Oberzeitdorn.

Această specie de șarpe este răspândită în mod natural în America de Sud.

La fața locului, au sosit în scurt timp polițiști, pompieri și un expert în reptile. Aceștia au confirmat că este vorba de o anaconda.

Deoarece anaconda nu este un animal specific acestei regiuni, echipele de intervenție nu aveau echipamentul obișnuit pentru a captura un astfel de animal. Astfel, ei au fost nevoiți să se descurce cu ce aveau, potrivit sursei.

O cutie mare de plastic a fost folosită pentru a adăposti șarpele, în timp ce o unealtă de curățare a fost folosită pentru a-l ține. De asemenea, pompierii au folosit mănuși groase de protecție.

Expertul în reptile i-a avertizat pe participanți că anaconda poate mușca și deveni agresivă în anumite situații. Cu toate acestea, șarpele s-a comportat calm pe parcursul întregii acțiuni, așa că polițistul a reușit să-l plaseze în cutia pregătită fără probleme majore.

Blic notează că animalul a fost cel mai probabil ținut în captivitate o perioadă lungă de timp.

În Bavaria, deținerea anacondelor este permisă doar în condiții stricte. Acești șerpi mari sunt considerați animale sălbatice periculoase conform reglementărilor locale.

La momentul actual, nu se știe cui a aparținut anaconda găsită sau cum a ajuns pe malurile Dunării.