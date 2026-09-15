Bani de la stat pentru cei care citesc. O țară încearcă o metodă inedită pentru a-i îndepărta pe oameni de ecrane

Programul permite cetățenilor să își înregistreze minutele petrecute citind pe o platformă guvernamentală. O sesiune de minimum 15 minute aduce 20 de monede virtuale, însă poate fi contabilizată o singură sesiune în fiecare zi, relatează CNN.

Pentru a obține un dolar singaporez, echivalentul a aproximativ 0,8 dolari americani, un participant trebuie să strângă 1.000 de monede. Asta înseamnă 50 de zile în care sunt înregistrate sesiuni de lectură eligibile.

Prin urmare, stimulentul financiar este mai degrabă simbolic. Obiectivul autorităților nu este să transforme lectura într-o sursă de venit, ci să folosească recompensele și acumularea de puncte pentru a încuraja repetarea comportamentului.

Singapore încearcă să combată „doomscrolling-ul”

Inițiativa apare pe fondul îngrijorărilor privind timpul tot mai mare petrecut în fața ecranelor și consumul rapid de materiale digitale.

National Library Board (NLB), instituția care coordonează campania, susține că lectura unor materiale ample poate contribui la dezvoltarea atenției, gândirii critice și imaginației, spre deosebire de consumul fragmentat de conținut foarte scurt.

Programul încearcă astfel să răspundă inclusiv fenomenului cunoscut drept „doomscrolling” – obiceiul de a derula în mod repetitiv fluxuri de informații online – și dezbaterii mai largi privind efectele consumului excesiv de conținut digital superficial asupra capacității de concentrare.

Singapore pornește însă de la o poziție educațională solidă. Elevii săi se află printre cei cu rezultate foarte bune la evaluările internaționale privind lectura, însă există preocupări legate de menținerea acestui obicei dincolo de școală și de perioadele dominate de examene.

Programul este deocamdată într-o etapă-pilot

Componenta prin care lectura este recompensată financiar se află într-o fază-pilot până la sfârșitul anului. National Library Board intenționează să ajusteze sistemul în funcție de reacțiile participanților și să introducă noi funcționalități.

Campania include și o componentă caritabilă. Organizatorii vor să acumuleze 7,5 milioane de minute de lectură, obiectiv care ar putea permite strângerea unei sume de până la 150.000 de dolari singaporezi, echivalentul a aproximativ 118.300 de dolari americani, pentru acțiuni caritabile.

Pot banii să transforme cititul într-un obicei?

Inițiativa a provocat și o dezbatere în Singapore. Una dintre întrebări este dacă recompensele financiare pot construi o relație de durată cu lectura sau dacă oamenii vor renunța la obicei atunci când stimulentele dispar.

Există cercetări potrivit cărora recompensele materiale pot, în anumite situații, să reducă motivația intrinsecă după eliminarea stimulentului. Specialiști citați în articol arată că asemenea recompense pot funcționa mai bine în cazul persoanelor care au deja un anumit interes pentru lectură și pot avea rezultate mai slabe în rândul celor complet dezinteresați de acest obicei.

Experimentul din Singapore va testa astfel dacă o recompensă financiară modestă și mecanismele de tip joc sunt suficiente pentru a transforma cele 15 minute de lectură într-un comportament care continuă și după dispariția stimulentului.