Cititul îți poate îmbunătăți sănătatea creierului și poate reduce riscul de demență. Ce arată noi cercetări

Fie că citești un roman clasic sau o carte digitală, cititul aduce beneficii uriașe pentru sănătate, indiferent de ce și cum citești.

Potrivit cercetătorilor de la Universitatea Cambridge, cititul a fost asociat cu o atenție și o memorie mai bune, mai puține probleme de sănătate mintală și un stil de viață mai sănătos, notează Euronews.

Beneficii numeroase ale cititului

„Cititul este o modalitate excelentă de a ne susține sănătatea creierului, de a dezvolta abilități cognitive importante și de a ne îmbunătăți starea de bine”, a declarat Barbara Sahakian, autoare a studiului.

„Este ceva ce ar trebui să încurajăm de la o vârstă fragedă, având în vedere dovezile tot mai numeroase ale beneficiilor sale, în special pentru copii. Într-adevăr, nu este niciodată prea târziu să începem. Poate aduce beneficii pe tot parcursul vieții noastre și până la bătrânețe”, adaugă ea.

În ciuda dovezilor tot mai numeroase privind beneficiile lecturii pentru tineri, ratele de citire în rândul copiilor și elevilor din Europa au înregistrat o scădere generală.

Declin la nivel global legat de citit

Cel mai recent raport PISA arată un declin global al performanței la citire. Cercetătorii OCDE au asociat această deteriorare mai amplă cu factori precum reducerea lecturii recreative și creșterea distragerii atenției digitale, potrivit sursei.

„Având în vedere cât de benefică este lectura de plăcere la o vârstă fragedă, ar trebui să facem tot posibilul pentru a-i introduce pe copii și tineri în lectură”, a declarat Christelle Langley, coautoare a studiului.

Beneficii pe tot parcursul vieții

Însă, beneficiile nu se opresc odată cu creșterea copiilor. Cercetătorii au descoperit mai multe studii care sugerează o gamă largă de beneficii pentru adulți. Acestea includ reducerea stresului și o mai bună relaxare, precum și o atitudine mai tolerantă față de perspective diferite.

Cititul este benefic în special în rândul adulților în vârstă, au remarcat autorii. Activitățile de recreere care stimulează creierul sunt legate de un declin cognitiv mai lent și de un risc redus de demență la această grupă de vârstă.

Cititul poate ajuta oamenii singuri să se simtă mai conectați

Beneficiile au fost și mai mari atunci când indivizii făceau parte din grupuri de lectură sau cluburi de carte, conform aceleiași surse.

„Acestea pot ajuta oamenii să se simtă mai puțin izolați și mai conectați cu ceilalți, ceea ce s-a dovedit a reduce riscul de demență”, a spus Sahakian.

Autorii studiului au remarcat că mecanismele cerebrale precise prin care cititul produce aceste efecte pozitive nu sunt încă pe deplin înțelese. De asemenea, sunt necesare mai multe cercetări.