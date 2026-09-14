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Instructor auto, prins băut la volan, în timpul unei ședințe de pregătire, la Brașov

Un instructor auto în vârstă de 62 de ani a fost prins băut la volan, în timp ce se afla într-o mașină destinată școlii de șoferi, în Brașov. Polițiștii l-au testat și au stabilit o alcoolemie de 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Instructor auto, prins băut la volan, în timpul unei ședințe de pregătire, la Brașov
Laura Buciu
14 sept. 2026, 14:51, Social
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Incidentul a avut loc duminică dimineața, în jurul orei 08.30, pe strada Zaharia Stancu din municipiul Brașov.

Polițiștii Serviciului Rutier, aflați în timpul unei acțiuni de monitorizare și control al traficului, au oprit pentru verificări un autoturism destinat școlarizării în vederea obținerii permisului de conducere.

La volan se afla o femeie care efectua pregătirea practică, iar pe scaunul din dreapta se afla instructorul auto, un bărbat de 62 de ani, din localitatea Cristian, județul Brașov.

În cadrul verificărilor, polițiștii l-au testat pe instructor cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma constatării, instructorul auto a fost sancționat contravențional cu o amendă de aproape 2.000 de lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru o perioadă determinată.

Poliția Brașov reamintește că, în timpul orelor de pregătire practică, instructorul auto poartă întreaga răspundere juridică pentru deplasarea vehiculului pe drumurile publice.

 

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