Prima pagină » Life-Inedit » O moștenire de 800.000 de euro a dat peste cap viața unei familii. Cum s-a încheiat povestea

O moștenire de 800.000 de euro a dat peste cap viața unei familii. Cum s-a încheiat povestea

O moștenire de aproximativ 800.000 de euro a dat peste cap viața unei familii. Proprietara a lăsat averea unui singur moștenitor. După moartea ei, rudele beneficiarului au deschis acțiuni în instanță pentru a primi o parte a averii. Recent, instanța a decis cine va rămâne cu banii.
O moștenire de 800.000 de euro a dat peste cap viața unei familii. Cum s-a încheiat povestea
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
16 sept. 2026, 08:45, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incidentul s-a produs la Modena, Italia. Femeia a murit în anul 2018, atunci când avea 80 de ani.

Înainte să moară, ea a redactat un testament prin care își lăsa întreaga avere unui nepot. Averea estimată la 800.000 de euro era alcătuită din proprietăți imobiliare și sume de bani aflate în conturi bancare.

După moartea ei, alte rude au contestat testamentul plecând de la starea precară de sănătate a femeii.

Procedura judiciară a început în ianuarie 2024, după ce tentativa de mediere dintre părți a eșuat. Recent, o instanță a luat decizia finală.

Continuarea pe Mediafax Italia.

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu, atac la președintele Nicușor Dan: ”Dacă suntem toți corupți, nu mai este nimeni corupt” / ”Credeam că un președinte trebuie să lupte din prima zi cu pericolul corupției”
G4Media
Au apărut imaginile » Fostul superstar din Premier League, prins cu gaz ilariant și un balon dezumflat în Lamborghini: arestat pe loc!
GSP.ro
George Simion nu exclude o guvernare PSD-AUR: „E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criză”
Gandul
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
Cancan
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport
Criza motorinei din SUA îl ajută pe Vladimir Putin: de ce problemele lui Donald Trump joacă în favoarea Moscovei
Libertatea
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
CSID
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia