O moștenire de 800.000 de euro a dat peste cap viața unei familii. Cum s-a încheiat povestea

Incidentul s-a produs la Modena, Italia. Femeia a murit în anul 2018, atunci când avea 80 de ani.
Înainte să moară, ea a redactat un testament prin care își lăsa întreaga avere unui nepot. Averea estimată la 800.000 de euro era alcătuită din proprietăți imobiliare și sume de bani aflate în conturi bancare.
După moartea ei, alte rude au contestat testamentul plecând de la starea precară de sănătate a femeii.
Procedura judiciară a început în ianuarie 2024, după ce tentativa de mediere dintre părți a eșuat. Recent, o instanță a luat decizia finală.