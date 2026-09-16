O moștenire de 800.000 de euro a dat peste cap viața unei familii. Cum s-a încheiat povestea

O moștenire de aproximativ 800.000 de euro a dat peste cap viața unei familii. Proprietara a lăsat averea unui singur moștenitor. După moartea ei, rudele beneficiarului au deschis acțiuni în instanță pentru a primi o parte a averii. Recent, instanța a decis cine va rămâne cu banii.