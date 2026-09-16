Lombardia interzice din octombrie circulația mașinilor diesel Euro 5. Cum au evitat măsura celelalte regiuni din Italia

De la 1 octombrie, proprietarii mașinilor diesel Euro 5 dintr-o parte a nordului Italiei ar fi trebuit să se confrunte cu restricții de circulație. În cele din urmă, Lombardia va fi singura dintre cele patru regiuni vizate care va aplica măsura, scrie Il Post. Restricțiile au fost motivate și introduse pe fondul nivelurilor ridicate de poluare din Valea Padului, una dintre zonele Italiei afectate de probleme persistente privind calitatea aerului.

De ce au fost vizate mașinile diesel Euro 5

În 2023, guvernul italian a stabilit că, începând cu 1 octombrie 2025, vehiculele diesel Euro 5 nu vor mai putea circula în anumite localități cu peste 30.000 de locuitori din Piemonte, Lombardia, Veneto și Emilia-Romagna.

Măsura urmărea reducerea poluării provenite din transportul rutier. În Valea Padului, traficul este una dintre principalele surse de emisii de oxizi de azot și contribuie semnificativ la nivelul particulelor fine. Intrarea în vigoare a restricțiilor a fost însă amânată cu un an, după presiuni politice și proteste legate de impactul asupra proprietarilor de automobile mai vechi.

Guvernul a introdus o portiță pentru regiuni

Noua legislație a modificat și condițiile în care poate fi aplicată măsura. Regiunile au primit posibilitatea de a evita blocarea mașinilor diesel Euro 5 dacă adoptă alte măsuri care ar trebui să reducă emisiile într-o proporție echivalentă.

Este soluția aleasă acum de Piemonte și Emilia-Romagna. Și Veneto intenționează să procedeze în același mod. Astfel, restricția care trebuia să afecteze toate cele patru regiuni nu va fi aplicată în aceeași formă în întregul nord al Italiei.

Lombardia păstrează interdicția

Lombardia este singura excepție. În această regiune, începând cu 1 octombrie, mașinile diesel Euro 5 vor fi supuse restricțiilor în Milano, Monza, Brescia și Bergamo. Interdicția va fi valabilă în intervalul 7:30-19:30, în perioada stabilită pentru măsurile de reducere a poluării. Situația este cu atât mai interesantă cu cât Lombardia este condusă de Attilio Fontana, membru al Ligii, formațiunea politică ce s-a opus în trecut restricțiilor pentru automobilele mai vechi.

Ce măsuri au ales celelalte regiuni

Emilia-Romagna a optat pentru măsuri alternative. Printre acestea se află amânarea cu 15 zile a pornirii încălzirii în anumite zone și alocarea a 10 milioane de euro pentru înlocuirea sistemelor de încălzire vechi și poluante.

Autoritățile regionale susțin că aceste măsuri pot obține o reducere a emisiilor egală sau chiar mai mare decât cea rezultată din interzicerea circulației mașinilor Euro 5. Și Piemonte a ales o strategie bazată pe măsuri compensatorii, în timp ce Veneto a pregătit o soluție similară.

Măsura îi afectează în special pe proprietarii cu venituri mai mici

Restricțiile pentru mașinile mai vechi au generat controverse deoarece automobilele vizate sunt de multe ori deținute de familii care nu își permit să cumpere rapid un vehicul mai nou. Analizând aceste probleme, regiunile care au evitat interdicția au invocat protejarea familiilor vulnerabile și a întreprinderilor afectate deja de creșterea costurilor. Organizațiile de mediu contestă însă eficiența măsurilor compensatorii și susțin că acestea nu rezolvă problema pe termen lung: existența unui parc auto mai vechi și mai poluant.