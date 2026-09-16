Europa își pregătește propriul „Articol 4”. Von der Leyen propune un mecanism de urgență pentru statele UE

„Cred că este timpul pentru propriul Articol 4 al Europei – sau un Protocol de Urgență pentru Securitate”, afirmă președinta Comisiei Europene.

Potrivit propunerii, atunci când mecanismul ar fi activat de un stat membru, toate țările UE s-ar reuni pentru a coordona răspunsul european, pentru a descuraja o escaladare și pentru a limita efectele incidentului.

Mecanismul ar urma să fie destinat în special incidentelor care nu ajung la nivelul unei agresiuni armate, dar amenință securitatea națională – atacuri cibernetice, sabotaj, incendieri sau incursiuni cu drone.

Von der Leyen a anunțat în același discurs că Executivul european va prezenta o nouă strategie europeană de securitate și intenționează să transforme în realitate și ideea unui Consiliu European de Securitate.

Ce înseamnă Articolul 4 al NATO

Articolul 4 al Tratatului NATO permite oricărui aliat să solicite consultări atunci când consideră că integritatea teritorială, independența politică sau securitatea unui stat membru este amenințată.

Acesta nu trebuie confundat cu Articolul 5 al NATO. Articolul 5 privește apărarea colectivă în cazul unui atac armat, în timp ce Articolul 4 este în primul rând un mecanism de consultare între aliați.

Von der Leyen vorbește, așadar, despre un mecanism european de consultare și reacție coordonată, nu despre o nouă clauză automată de apărare colectivă.