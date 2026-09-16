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Europa își pregătește propriul „Articol 4”. Von der Leyen propune un mecanism de urgență pentru statele UE

Ursula von der Leyen propune crearea unui mecanism european de securitate inspirat de Articolul 4 al NATO, prin care un stat membru amenințat ar putea determina reunirea tuturor statelor Uniunii Europene pentru coordonarea unui răspuns.
Europa își pregătește propriul „Articol 4”. Von der Leyen propune un mecanism de urgență pentru statele UE
Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
16 sept. 2026, 10:27, Știri externe
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„Cred că este timpul pentru propriul Articol 4 al Europei – sau un Protocol de Urgență pentru Securitate”, afirmă președinta Comisiei Europene.

Potrivit propunerii, atunci când mecanismul ar fi activat de un stat membru, toate țările UE s-ar reuni pentru a coordona răspunsul european, pentru a descuraja o escaladare și pentru a limita efectele incidentului.

Mecanismul ar urma să fie destinat în special incidentelor care nu ajung la nivelul unei agresiuni armate, dar amenință securitatea națională – atacuri cibernetice, sabotaj, incendieri sau incursiuni cu drone.

Von der Leyen a anunțat în același discurs că Executivul european va prezenta o nouă strategie europeană de securitate și intenționează să transforme în realitate și ideea unui Consiliu European de Securitate.

Ce înseamnă Articolul 4 al NATO

Articolul 4 al Tratatului NATO permite oricărui aliat să solicite consultări atunci când consideră că integritatea teritorială, independența politică sau securitatea unui stat membru este amenințată.

Acesta nu trebuie confundat cu Articolul 5 al NATO. Articolul 5 privește apărarea colectivă în cazul unui atac armat, în timp ce Articolul 4 este în primul rând un mecanism de consultare între aliați.

Von der Leyen vorbește, așadar, despre un mecanism european de consultare și reacție coordonată, nu despre o nouă clauză automată de apărare colectivă.

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