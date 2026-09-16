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Conversațiile cu ChatGPT nu sunt private. Cine le monitorizează și cu ce scop

Conversațiile cu ChatGPT nu sunt private și pot fi citite de străini. OpenAI a angajat sute de oameni care studiază dialogurile reale dintre utilizatori și ChatGPT. Scopul este îmbunătățirea programului, dar criticii se tem că astfel ar putea fi în pericol intimitatea utilizatorilor.
Conversațiile cu ChatGPT nu sunt private. Cine le monitorizează și cu ce scop
Sursa: Hepta
Petru Mazilu
16 sept. 2026, 10:54, Social
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Conversațiile cu ChatGPT pot fi citite de oameni reali, a descoperit 404 Media, potrivit Nexta. OpenAI a angajat sute de oameni care studiază dialogurile reale dintre utilizatori și ChatGPT și evaluează răspunsurile rețelei neuronale. Evaluatorii pot vedea conversații întregi, inclusiv informații personale.

Compania susține că, înainte de a transmite conversațiile, încearcă să șteargă automat datele personale, iar cei care verifică nu văd numele utilizatorilor. Totuși, OpenAI recunoaște că filtrul poate permite trecerea unor detalii private.

Ce este Project Lily

Proiectul a primit denumirea internă „Project Lily”. Colaboratorii sunt angajați, printre alții, prin intermediul Mercor și Crossing Hurdles. Sarcina lor este de a descuraja modelul de a fi excesiv de amabil, de a se „umaniza” și de a adopta alte obiceiuri nedorite.

Criticii spun că informațiile personale sunt în pericol. Cei care s-au destăinuit pe portalul ChatGPT este posibil să fi expus informații personale și secrete unor străini.

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