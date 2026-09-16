Conversațiile cu ChatGPT nu sunt private. Cine le monitorizează și cu ce scop

Conversațiile cu ChatGPT pot fi citite de oameni reali, a descoperit 404 Media, potrivit Nexta. OpenAI a angajat sute de oameni care studiază dialogurile reale dintre utilizatori și ChatGPT și evaluează răspunsurile rețelei neuronale. Evaluatorii pot vedea conversații întregi, inclusiv informații personale.
Compania susține că, înainte de a transmite conversațiile, încearcă să șteargă automat datele personale, iar cei care verifică nu văd numele utilizatorilor. Totuși, OpenAI recunoaște că filtrul poate permite trecerea unor detalii private.
Proiectul a primit denumirea internă „Project Lily”. Colaboratorii sunt angajați, printre alții, prin intermediul Mercor și Crossing Hurdles. Sarcina lor este de a descuraja modelul de a fi excesiv de amabil, de a se „umaniza” și de a adopta alte obiceiuri nedorite.
Criticii spun că informațiile personale sunt în pericol. Cei care s-au destăinuit pe portalul ChatGPT este posibil să fi expus informații personale și secrete unor străini.