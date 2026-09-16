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Brașovul transformă deșeurile din piețe în fertilizator în 24 de ore. Cât a costat echipamentul

Deșeurile biodegradabile dintr-o piață din Brașov sunt transformate în fertilizator organic în aproximativ 24 de ore, cu ajutorul unui echipament pus în funcțiune de municipalitate. Autoritățile vor să extindă sistemul și în alte piețe din oraș.
Brașovul transformă deșeurile din piețe în fertilizator în 24 de ore. Cât a costat echipamentul
Echipamentul de compostare instalat în Piața Dacia din Brașov/captură video Primăria Brașov
Maria Miron
16 sept. 2026, 10:39, Social
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Primăria Brașov a pus în funcțiune, marți, în Piața Dacia, una dintre piețele agroalimentare din municipiu, un echipament care transformă resturile de fructe, legume și alte produse biodegradabile în fertilizator organic. Instalația a fost achiziționată prin proiectul european FOODCLIC, dedicat reducerii risipei alimentare.

„Resturile de fructe, legume și alte produse biodegradabile nu mai trebuie să ajungă la groapa de gunoi, ci pot fi transformate, în aproximativ 24 de ore, în fertilizator organic”, au explicat reprezentanții Primăriei Brașov.

Echipamentul poate procesa între 250 și 300 de kilograme de deșeuri pe zi, ceea ce înseamnă până la aproximativ 100 de tone pe an.

Investiția pentru achiziționarea echipamentului a fost de aproape 262.000 de lei, fără TVA.

Sistemul va fi extins și în alte piețe din Brașov

Municipalitatea intenționează să instaleze astfel de echipamente și în alte piețe din oraș.

„Intenția noastră este să reducem deșeurile și să aruncăm cât mai puțin. Piețele publice sunt o zonă în care sunt foarte multe deșeuri. Avantajul este că marfa de legume și fructe care altădată se arunca și pentru care trebuia să plătim ca să fie depozitată la rampa de gunoi, astăzi o transformăm în acest compost pe care îl folosim”, a declarat Miklos Gantz, director în cadrul Primăriei Brașov.

Dan Țone, reprezentantul Eutron Invest România, compania care a furnizat echipamentul, a explicat diferența față de compostarea obișnuită.

„E practic un proces accelerat față de compostarea tradițională pe care o știm de la bunicii noștri. Ce se întâmplă acolo în șase-nouă luni, aici se întâmplă în 24 de ore”, a explicat Dan Țone.

„Ceea ce vedem aici, nu peste mult timp, o să găsim în marile piețe din municipiul Brașov”, a precizat Miklos Gantz.

Fertilizatorul va fi folosit în comunitate

Fertilizatorul obținut va putea fi folosit inclusiv de unitățile de învățământ din Brașov care au sere și desfășoară activități de cultivare a plantelor.

Prin folosirea instalației, autoritățile locale urmăresc să reducă atât cantitatea de deșeuri care trebuie transportată și depozitată, cât și costurile generate de aceste operațiuni.

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