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Ciobanii continuă protestul din Piața Victoriei. Au fost chemați la Cotroceni să discute lista de măsuri

Protestul crescătorilor de animale continuă miercuri, în Piața Victoriei, după ce manifestația de marți a degenerat în confruntări între protestatari și jandarmi. O parte dintre fermieri au rămas peste noapte în Capitală și cer autorităților soluții pentru problemele din zootehnie.
Ciobanii continuă protestul din Piața Victoriei. Au fost chemați la Cotroceni să discute lista de măsuri
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Andrei Rachieru
16 sept. 2026, 10:51, Social
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UPDATE 10:44. Reprezentanții crescătorilor de animale, chemați la Cotroceni pentru discuții

Reprezentanții crescătorilor de animale aflați la protest în Piața Victoriei au fost chemați la Palatul Cotroceni pentru a discuta lista de măsuri și revendicări depuse de fermieri.

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Știrea inițială

La primele ore ale dimineții, aproximativ 70 de protestatari se aflau în fața Guvernului, iar numărul acestora a început să crească treptat. Oamenii cer, printre altele, redeschiderea exporturilor de ovine și caprine și soluții privind gestionarea focarelor de boli la animale.

Unul dintre ciobanii aflați în Piața Victoriei spune că fermierii vor ca protestul să rămână pașnic și acuză lipsa unor soluții concrete din partea autorităților.

„Nimeni nu vine să ne dea o soluție, ne descurcăm foarte greu. Ne dorim să nu mai fie omorâte animalele, să fie exportul deschis și să vină cineva să ne spună ceva concret. Nimeni nu vine”, a declarat acesta.

Fermierii solicită să intre în sediul Guvernului pentru a discuta cu premierul Ilie Bolojan.

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