Robert Sighiartău, acuzații la adresa lui Călin Georgescu: Este protejat de o parte din statul român

Declarațiile lui Sighiartău au fost făcute într-un interviu acordat RFI. Liberalul a susținut că protestul oierilor din Piața Victoriei ar fi fost preluat politic de AUR și de susținătorii lui Călin Georgescu. El a afirmat că manifestația ar fi fost escaladată de membri ai partidului și de ceea ce el a numit „dacii liberi”, referindu-se la fanii fostului candidat.

„Protestul a fost escaladat de cei de la AUR, deci fanii domnului Călin Georgescu”, a declarat deputatul PNL, la RFI.

Sighiartău: Călin Georgescu este protejat de o parte a statului

Deputatul liberal a susținut că fostul candidat ar fi protejat de o parte a instituțiilor statului român. În sprijinul afirmației, Sighiartău a invocat lipsa, în opinia sa, a unor informații publice complete despre finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu și despre activitatea sa profesională.

„Eu cred că da, este protejat de o parte din statul român”, a afirmat Robert Sighiartău, la RFI.

El a mai susținut că nu au fost prezentate public toate informațiile pe care le consideră necesare în legătură cu alegerile prezidențiale și finanțarea campaniei lui Călin Georgescu.

Acuzații privind o presupusă legătură cu serviciile de informații

Unul dintre cele mai grave aspecte invocate de deputatul PNL îl privește pe Călin Georgescu și presupusa sa apartenență la structurile de informații ale statului comunist.

Sighiartău a declarat că „se vorbește deschis pe culoarele Parlamentului” despre faptul că Georgescu ar fi făcut parte din Direcția de Informații Externe înainte de 1989 și ulterior din Serviciul de Informații Externe.

„Eu vă spun ce aud aici, pe holurile Parlamentului”, a precizat deputatul, fără să prezinte în cadrul declarației citate dovezi pentru această acuzație.

Sighiartău: Este un șarlatan

Deputatul PNL a cerut, de asemenea, ca autoritățile să clarifice trecutul și activitatea fostului candidat și a spus că se așteaptă ca eventuale informații relevante să fie făcute publice.

„Mă aștept la un moment dat (…) să vină cu dovezi și să arate de fapt cine este acest om”, a declarat Sighiartău.

În același context, liberalul l-a calificat pe Călin Georgescu drept „un șarlatan” și a criticat mesajul acestuia, despre care a spus că are o componentă „mesianică, cu iz de creștinism”.