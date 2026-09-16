Lucrări de modernizare și consolidare la Planșeul Unirii. Băluță: Unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură din Capitală

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că muncitorii sunt pe teren pentru modernizarea și consolidarea Planșeului Unirii. Aceste lucrări reprezintă „unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură din Capitală”.