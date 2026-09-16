Prima pagină » Știrile zilei » Lucrări de modernizare și consolidare la Planșeul Unirii. Băluță: Unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură din Capitală

Lucrări de modernizare și consolidare la Planșeul Unirii. Băluță: Unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură din Capitală

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că muncitorii sunt pe teren pentru modernizarea și consolidarea Planșeului Unirii. Aceste lucrări reprezintă „unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură din Capitală”.
Lucrări de modernizare și consolidare la Planșeul Unirii. Băluță: Unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură din Capitală
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Ioana Târziu
16 sept. 2026, 10:40, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Într-o postare încărcată pe Facebook, Daniel Băluță a anunțat că se realizează lucrări pentru consolidarea structurii de rezistență a Planșeului Unirii.

„Modernizarea și consolidarea Planșeului Unirii reprezintă unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură din Capitală”, a scris primarul Sectorului 4.

Echipele de muncitori sunt pe teren și lucrează intens pentru consolidarea structurii de rezistență a planșeului. Totodată, va fi modernizată întreaga infrastructură subterană din nodul Piața Unirii.

Potrivit acestuia, lucrările au loc „pentru a evita riscuri majore pe viitor”.

De asemenea, reabiliatarea este importantă „pentru a asigura o infrastructură modernă și sigură pentru următoarearea sută de ani de acum înainte”, scrie Băluță.

Recomandarea video

GALERIE FOTO | „Neciobanii” de la protestul ciobanilor / Printre protestatari au venit susținători ai lui Călin Georgescu, ai AUR, antivacciniști, activiști RoExit și membri ai galeriilor de fotbal
G4Media
Gest nemaiîntâlnit, la Pitești. Ce au îngropat autoritățile în fundația noului stadion
GSP.ro
George Simion nu exclude o guvernare PSD-AUR: „E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criză”
Gandul
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
Cancan
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport
Dosarul devalizării celei mai mari fabrici de contoare din România. Schimbare radicală în urma deciziei Tribunalului Timiș: „Nu merg la pușcărie, dar lasă deschisă calea despăgubirilor”
Libertatea
COVID-19 revine în 2026! Simptomul intens pe care medicii îl observă tot mai des: „Ca și cum ar avea lame de ras în gât”
CSID
Cine plătește paguba dacă mașina ta a fost avariată în timpul unui protest? Cum poți obține despăgubiri
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia