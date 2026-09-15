Italia extinde controalele la frontieră pentru vizitatorii din Spania

Spania, care a răspuns sancțiunilor impuse de Roma prin propriile controale la frontieră asupra persoanelor care vin din Italia, și-a prelungit, de asemenea, măsurile cu încă 15 zile, a anunțat Ministerul spaniol de Externe, relatează AP.

Deși majoritatea migranților s-au întors în Maroc, guvernul premierului italian Giorgia Meloni și alți lideri europeni au folosit haosul din Ceuta din iulie pentru a critica politicile de migrație ale prim-ministrului socialist Pedro Sánchez. Cu luni înainte de criza de la Ceuta, guvernul său desfășurase o campanie de legalizare a migranților.

Verificări aleatorii ale poliției

Italia a impus controalele la frontieră, care au constat în verificări aleatorii ale poliției în aeroporturi și porturi maritime pentru pasagerii care soseau din Spania, susținând că reprezintă o amenințare la adresa securității sale interne.

Ministerul italian de Interne a folosit aceeași amenințare pentru a justifica prelungirea controalelor la frontieră marți. Într-un comunicat, a precizat că a informat Uniunea Europeană și alte guverne europene că „persistă riscuri ridicate la adresa securității interne, pe lângă o potențială amenințare legată de o posibilă infiltrare teroristă”.

Spania, la rândul său, a declarat că prelungește și ea măsurile de retorsiune, deoarece condițiile care au dus la acestea – sancțiunile inițiale ale Italiei – rămân în vigoare.

Controalele la frontieră, în situații excepționale și limitate în timp

Conform UE, statele membre Schengen au permisiunea de a reintroduce temporar controalele la așa-numitele frontiere interne ale UE în cazul unei amenințări grave, cum ar fi una la adresa securității interne. Însă se precizează, de asemenea, că controalele la frontieră ar trebui aplicate ca ultimă soluție în situații excepționale și trebuie să fie limitate în timp.

Chiar înainte ca Italia să impună controalele la frontieră, călătorii care părăseau Ceuta și Melilla, celălalt teritoriu al Spaniei din Africa de Nord, erau deja supuși controalelor la frontiera UE în porturi și aeroporturi.

ONG-urile au raportat că peste 140 de persoane au murit în încercarea de a traversa teritoriul, inclusiv unele care s-au înecat sau au fost călcate în picioare într-o năvală care încerca să traverseze un dig.