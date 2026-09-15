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Qatar avertizează că închiderea Strâmtorii Bab el-Mandeb ar fi „catastrofală pentru întreaga lume”

Qatarul avertizează că o eventuală blocare a Strâmtorii Bab el-Mandeb, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, ar avea efecte grave asupra comerțului global, în condițiile în care traficul prin Strâmtoarea Ormuz este deja perturbat.
Qatar avertizează că închiderea Strâmtorii Bab el-Mandeb ar fi „catastrofală pentru întreaga lume”
Iulian Moşneagu
15 sept. 2026, 19:45, Știri externe
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„Lumea suferă deja suficient din cauza închiderii Strâmtorii Ormuz, așa că nu ne putem permite să adăugăm și Bab el-Mandeb în această ecuație”, a declarat marți Ibrahim bin Sultan Al Hashmi, purtător de cuvânt din cadrul Ministerului de Externe din Qatar, relatează dpa și Euronews.

„Întreaga lume va avea de suferit și va fi catastrofal pentru întreaga lume”, a adăugat oficialul din Qatar.

Acesta a avertizat că blocarea rutelor maritime internaționale nu poate deveni „noua normalitate” și a cerut statelor să colaboreze pentru menținerea libertății de navigație.

Rebelii Houthi și-au consolidat pozițiile la Marea Roșie

Avertismentul Qatarului vine după ce rebelii Houthi, susținuți de Iran, și-au extins controlul de-a lungul coastei Yemenului și asupra mai multor insule din sudul Mării Roșii.

Gruparea controlează porturile Mokha și Dhubab, precum și insula Perim și insulele Hanish, poziții care îi permit să amenințe mai ușor navele comerciale care traversează zona.

Rebelii Houthi au atacat în repetate rânduri nave în Marea Roșie începând din 2023, determinând numeroase companii de transport maritim să evite ruta prin Canalul Suez și să ocolească Africa pe la Capul Bunei Speranțe.

Strâmtoarea Bab el-Mandeb, care separă Yemenul de Cornul Africii, leagă Marea Roșie de Golful Aden și este un punct-cheie pe cea mai scurtă rută maritimă dintre Europa și Asia, prin Canalul Suez.

În condiții normale, aproximativ 10% din comerțul maritim mondial și 30% din traficul global de containere trec prin Strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Riscul unei blocări a Strâmtorii Bab el-Mandeb este cu atât mai important pentru Arabia Saudită, care încearcă să redirecționeze o parte din exporturile sale de petrol către porturile de la Marea Roșie, pe fondul perturbării traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

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