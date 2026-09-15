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Administrația Trump redirecționează zeci de milioane de dolari din ajutorul militar destinat Europei și Orientului Mijlociu către aliații din America Latină

Guvernul Statelor Unite ale Americii a anunțat marți Congresul că vor fi relocate fonduri de zeci de milioane de dolari din finanțările destinate unor state din Europa și Orientul Mijlociu pentru a sprijini guvernele de dreapta din America Centrală și de Sud.
Administrația Trump redirecționează zeci de milioane de dolari din ajutorul militar destinat Europei și Orientului Mijlociu către aliații din America Latină
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
15 sept. 2026, 20:13, Știri externe
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Departamentul de Stat a anunțat marți că va redirecționa 52 de milioane de dolari din fondurile de finanțare militară externă destinate unor țări din Europa și Orientul Mijlociu către patru state din America Centrală și de Sud, notează Associated Press

Banii alocați inițial Slovaciei, Macedoniei de Nord, Tunisiei și Irakului vor fi redirecționați către Panama, Peru, Ecuador și Columbia.

Lupta împotriva narcotraficului și contracararea influenței Chinei

Măsura vine la scurt timp după turneul efectuat săptămâna trecută de secretarul de stat Marco Rubio în Columbia, Ecuador și Peru, unde acesta a promis un sprijin sporit din partea SUA.  

Departamentul de Stat american a anunțat că fondurile vor fi destinate combaterii narcoteroismului în proximitatea Statelor Unite și pentru a garanta în continuare „securitatea Canalului Panama”. 

Totodată, Departamentul de Stat a transmis că aceste fonduri „vor împiedica adversarii să își stabilească puncte de sprijin strategic în emisfera noastră”, o aluzie directă la extinderea influenței Chinei în America de Sud. 

Reorientarea priorităților strategice ale Washingtonului

Decizia face parte dintr-o serie de măsuri privind sprijinul militar american pentru Europa. Administrația Trump a redus fondurile sau efectivele militare desfășurate în Europa, în contextul criticilor președintelui american privind nivelul cheltuielilor pentru apărare ale aliaților NATO. 

În plus, administrația își consolidează relațiile cu guvernele de dreapta din regiune. Săptămâna trecută, Marco Rubio a anunțat că Statele Unite vor solicita Congresului american aprobarea unor fonduri suplimentare de 45 de milioane de dolari pentru securitatea Ecuadorului în special în lupta împotriva traficului de droguri. 

De asemenea, la începutul luni august Washingtonul a anunțat un pachet de asistență în valoare de 1 miliard de dolari, destinat sprijinirii politicilor economice și de securitate ale noului președinte columbian, Abelardo de la Espriella, care s-a bucurat de susținerea președintelui Trump în timpul campaniei electorale. 

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