Chile scrie istorie în lupta cu rabia | Este prima țară din America de Sud care elimină transmiterea bolii de la câini la oameni

Ultimul caz de rabie transmisă de un câine la un om în Chile a fost raportat în 1972. De atunci, autoritățile au menținut programe de vaccinare, monitorizare și educare a populației, cu scopul de a împiedica revenirea bolii, transmite AP.

„Această validare reflectă decenii de angajament pentru protejarea comunităților împotriva rabiei și demonstrează impactul investițiilor constante în sănătatea publică”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O victorie construită în peste 50 de ani

Succesul Chile nu a venit după o singură campanie, ci după zeci de ani de politici publice.

Autoritățile au organizat campanii ample de vaccinare a animalelor de companie și au oferit vaccinuri persoanelor care puteau intra în contact cu virusul.

În anumite comunități, echipele medicale au mers din ușă în ușă pentru vaccinarea câinilor.

Programul a inclus și măsuri pentru controlul populației canine, supravegherea cazurilor suspecte și campanii de informare.

Comunitățile și municipalitățile au avut un rol important, deoarece acolo s-au desfășurat vaccinarea, educația populației și măsurile de control al animalelor.

Ministrul chilian al Sănătății, May Chomali, a descris rezultatul drept o victorie obținută printr-un efort comun.

„Politica publică pentru eradicarea rabiei a dat rezultatele pe care ni le doream ca societate și ca țară”, a declarat ea la ceremonia organizată la Santiago.

Rabia este aproape întotdeauna mortală după apariția simptomelor

Rabia este o boală virală care se transmite prin saliva unui animal infectat, cel mai frecvent prin mușcătură. Virusul poate pătrunde în organism și dacă saliva ajunge la nivelul ochilor, nasului sau gurii.

Boala are însă o particularitate extrem de periculoasă: după apariția primelor simptome, rabia este aproape întotdeauna fatală.

Există totuși metode foarte eficiente de prevenție. Vaccinarea animalelor, supravegherea cazurilor suspecte și accesul rapid la tratamentul administrat după expunere pot împiedica apariția bolii.

Tocmai această combinație de măsuri a stat la baza succesului Chile.

America a făcut progrese uriașe

Rezultatul obținut de Chile face parte dintr-un progres mai amplu în regiunea Americilor.

Potrivit OMS, numărul cazurilor de rabie transmisă de câini la oameni în cele două Americi a scăzut cu peste 98% din 1983.

În prezent, regiunea înregistrează doar câteva cazuri pe an.

Pentru OMS, experiența Chile arată că eliminarea transmiterii rabiei de la câini la oameni este posibilă atunci când programele de sănătate publică primesc finanțare și continuă pe termen lung.

Aproape 60.000 de oameni mor în fiecare an

Succesul Chile capătă o importanță și mai mare în contextul situației globale.

Rabia ucide aproape 60.000 de oameni în fiecare an, potrivit OMS, iar majoritatea victimelor sunt mușcate de câini.

Spre deosebire de multe alte boli infecțioase, rabia poate fi prevenită în mare parte prin măsuri deja cunoscute și disponibile: vaccinarea câinilor, identificarea rapidă a animalelor infectate și administrarea tratamentului după expunere.

Cazul Chile arată cât de mult poate conta consecvența.

Ultimul caz de rabie transmisă de câine la om a apărut în țară în urmă cu mai bine de 50 de ani, iar investițiile constante în prevenție au permis autorităților să transforme această reușită într-un model pentru întreaga regiune.