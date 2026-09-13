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Aproape 300 de persoane au fost arestate în Chile în timpul protestelor care marchează aniversarea loviturii de stat a lui Pinochet

Autoritățile chiliene au arestat aproape 300 de persoane în timpul demonstrațiilor care comemorează victimele dictaturii lui Augusto Pinochet, a anunțat sâmbătă guvernul. Nu au avut loc comemorări oficiale.
Aproape 300 de persoane au fost arestate în Chile în timpul protestelor care marchează aniversarea loviturii de stat a lui Pinochet
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
13 sept. 2026, 05:45, Știri externe
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Manifestațiile din Chile, organizate cu ocazia celei de-a 53-a aniversări a loviturii de stat a generalului Pinochet din 11 septembrie 1973 împotriva președintelui socialist Salvador Allende, au dus la arestarea a 284 de persoane vineri și sâmbătă, inclusiv 31 de minori, a anunțat ministrul Securității Publice, Martín Arrau, pe rețeaua X.

Mii de oameni au ieșit în stradă pentru a condamna dictatura militară care a lăsat peste 3.200 de victime, morți sau dispăruți, potrivit Le Figaro. Pentru prima dată de la revenirea democrației în 1990,  aniversarea nu a fost marcată de o ceremonie oficială. „Așa cum nu pot șterge istoria, nu le pot cere nici concetățenilor noștri să fie condamnați de istoria noastră pentru a nu putea privi spre viitorul națiunii noastre”, a declarat președintele de dreapta José Antonio Kast într-un discurs rostit vineri în statul Los Ríos, din sudul țării.

În timpul demonstrațiilor, protestatarii au aruncat cu pietre și bețe în poliție, care a răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă antirevoltă, potrivit autorităților. Printre cele 284 de persoane arestate (cu 80% mai multe decât în ​​urmă cu un an) se numără 16 străini și 31 de minori, a explicat ministrul Arrau.

Ministerul Securității Publice a înregistrat, de asemenea, 198 de „acte de violență”, precizând că nimeni nu a fost rănit. „Vom continua să fim fermi, să confruntăm violența și să protejăm pacea familiilor chiliene”, a declarat ministrul. Principalele demonstrații au avut loc la Cimitirul General din Santiago, unde se află mausoleul familiei Allende. Printre cei prezenți s-au numărat fiica sa, fosta senatoare Isabel Allende, și fostul președinte de stânga Gabriel Boric.

Mitinguri au avut loc și la Palatul La Moneda, unde Salvador Allende a rezistat loviturii de stat până la sinucidere, și la Stadionul Național, un loc folosit ca centru de detenție și tortură în timpul dictaturii.

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