Un bărbat și o femeie au fost arestați la Londra sub suspiciunea de spionaj în favoarea Iranului

Potrivit Poliției Metropolitane de la Londra, bărbatul în vârstă de 60 de ani și femeia în vârstă de 42 de ani au fost reținuți după ce proprietățile lor din nordul și nord-vestul Londrei au fost percheziționate pe 24 iunie, relatează publicația Independent.

În urma reținerii lor în temeiul Legii Securității Naționale (NSA), ofițerii au efectuat o percheziție suplimentară la o a treia adresă din nord-vestul Londrei, pe 9 septembrie.

Poliția a confirmat că ancheta nu are legătură cu incidentele recente care au vizat locuri și clădiri asociate comunităților iraniene și evreiești din Londra.

De asemenea, se crede că nu este legat de nicio activitate sau evenimente legate de perioada Marilor Sfinte Zile evreiești.

Bărbatul și femeia au fost eliberați pe cauțiune condiționată până în octombrie.

Nivelul general de amenințare teroristă este sever

Comandantul Helen Flanagan, șefa Poliției Antiteroriste din Londra, a declarat: „Știm că vestea acestor arestări va fi o preocupare pentru unii membri ai publicului, dar vreau să subliniez că nu credem că există vreo amenințare iminentă la adresa publicului larg în legătură cu această chestiune.”

„Am observat o creștere semnificativă a ritmului activității noastre legate de securitatea națională și amenințările la adresa statului în ultimul an, iar această anchetă este o continuare a acestui lucru.”

„Așa cum am arătat aici, dacă suspectăm că orice activitate ar putea amenința siguranța Regatului Unit sau a publicului, atunci nu vom ezita să luăm măsuri.”

„Aș dori, de asemenea, să reamintesc publicului că nivelul general de amenințare teroristă este sever, așa că continuăm să cerem sprijinul tuturor prin vigilență, iar dacă vedeți sau auziți ceva ce nu pare în regulă, vă rugăm să aveți încredere în instinctele voastre și să ne raportați”, a mai declarat șefa Poliției Antiteroriste din Londra.