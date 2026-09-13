Alertă pe o insulă din Croația unde un incendiu a mistuit deja 3.000 de hectare

Confruntați cu vânturi puternice și schimbătoare, pompierii din Croația, ajutați de mai multe avioane de bombardament încărcate cu apă, nu au reușit încă să controleze incendiul, care a izbucnit joi seară în vestul insulei Brac, una dintre cele mai mari insule din Marea Adriatică croată, în largul coastei orașului Split, potrivit Le Figaro.

După ce a ars aproximativ 3.000 de hectare de păduri de pini și tufișuri, incendiul s-a apropiat sâmbătă seara de locuințe din orașul Milna, cu aproape o mie de locuitori. „Incendiul este activ în apropiere de Milna. Toate echipele sunt mobilizate pentru a preveni extinderea acestuia în zonele locuite”, a declarat comandamentul serviciului național de pompieri pe site-ul său web cu puțin înainte de miezul nopții, adăugând că a activat sistemul de alertă publică prin telefon, dar fără a menționa nicio evacuare organizată în acest moment.

Aproape 180 de pompieri, împreună cu aproximativ 50 de vehicule, s-au luptat cu incendiile vineri și sâmbătă. Întăriri de 44 de pompieri și 16 vehicule au fost trimise pe insulă seara, potrivit autorităților.

Croația, lovită de valuri de căldură extremă

Lovită de mai multe valuri de căldură extremă și de lipsa precipitațiilor, la fel ca o mare parte a Europei, Croația a cunoscut o vară deosebit de secetoasă, creând condiții ideale pentru răspândirea incendiilor forestiere.

La mijlocul lunii august, un incendiu violent a devastat zona din jurul orașului Omiš, în regiunea centrală de coastă, ucigând o persoană și rănind aproximativ 40, inclusiv aproximativ zece grav. Alte două persoane au murit în spital în săptămânile de după incendiu. Într-o singură noapte, flăcările au distrus sau avariat aproape 60 de case și clădiri rezidențiale, zeci de mașini și aproximativ 1.000 de hectare de teren. Pagubele au fost estimate la aproximativ 110 milioane de euro.