Un judecător american a decis că numele lui Donald Trump nu mai poate fi afișat pe Centrul Kennedy

Un judecător federal a blocat cea mai recentă încercare a consiliului de administrație al Centrului Kennedy de a adăuga numele președintelui Donald Trump pe clădire, potrivit CNN.

Judecătorul districtual american Casey Cooper a declarat că propunerea de a adăuga o inscripție care să-i mulțumească președintelui pentru renovarea și restaurarea edificiului instituției, împreună cu o mișcare de redenumire a campusului centrului după el, „contravine unei hotărâri judecătorești federale și unei legi adoptate de Congres”.

Consiliului de administrație al Centrului Kennedy, format din aliați ai lui Trump

Decizia a fost emisă marți, chiar înainte de întâlnirea consiliului de administrație al Centrului Kennedy, care este format din aliați ai lui Trump.

Ordinea de zi a întâlnirii a inclus inițial propuneri suplimentare pentru includerea numelui lui Trump pe clădire, dar aceste puncte au fost eliminate din program, astfel încât consiliul să se poată concentra exclusiv asupra faptului dacă centrul ar trebui închis pentru reparații, o chestiune care a fost discutată și în sala de judecată a lui Cooper la o audiere de marți.

„Simplu spus, nu pot instala monumente pentru președintele Trump sau pentru oricine sau orice altceva la Centrul Kennedy fără aprobarea Congresului”, a scris Cooper.

O propunere adoptată de consiliu pe 13 august ar fi prevăzut aplicarea textului „Restaurat și renovat de președintele Donald J. Trump” pe fațada centrului. După ce inițial plănuiau să adauge inscripția în această lună, avocații consiliului i-au spus lui Cooper că va aștepta până pe 8 octombrie pentru a se putea pronunța asupra legalității unei astfel de mișcări.

Disputa juridică este cea mai recentă evoluție într-un proces intentat de deputata democrată din Ohio, Joyce Beatty, membră ex officio a consiliului de administrație. Anterior, ea a obținut de la Cooper un ordin care bloca decizia consiliului de a schimba numele Centrului Kennedy pentru a-l include pe Trump și de a închide complet centrul în timp ce se efectuau lucrări de reparații la acesta.