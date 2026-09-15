Ucraina lansează o ofensivă pentru a reduce presiunea rusescă asupra orașelor cheie din Est

Într-o înregistrare video publicată marți, generalul Andriy Biletsky, comandantul Corpului 3 Armată, a declarat că operațiunea, cu numele de cod Vivaldi, a eliberat până acum peste 10 kilometri pătrați și a „curățat” 75 de kilometri pătrați pe care se infiltraseră unități rusești, potrivit Le Figaro. „Datorită planificării meticuloase și eroismului soldaților Corpului 3 Armată, o lovitură severă a fost dată capacităților de luptă ale Armatelor 20 și 25 Combinate ale Federației Ruse”, a afirmat el.

Potrivit mai multor analiști militari, această ofesivă își propune să reducă un proeminență rusească de aproximativ 15 km lățime, situat la nord de orașul Lyman și la aproximativ 30 km nord de orașul cheie Sloviansk.

Într-o notă publicată pe 12 septembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a explicat că, dacă armata rusă reușește să extindă acest proeminență, ar putea realiza o încercuire nordică a Slovianskului și Kramatorskului, cele două orașe principale din regiunea Donețk aflate încă sub controlul Kievului. În ultimele zile, mai mulți observatori militari ruși și-au exprimat îngrijorarea cu privire la ofensiva ucraineană în acest sector.

Acțiunile „necesită tăcere”

Generalul ucrainean Andriy Biletsky a declarat că „circulă acum o mulțime de informații”, susținând că „scopul final al operațiunii” era eliberarea întregului teritoriu până la malurile râului. „Dar operațiunea noastră se numește Vivaldi și, după cum știe toată lumea, Vivaldi are patru anotimpuri. Și acesta este doar primul… Vor fi vești bune, dar deocamdată, acțiunile noastre necesită tăcere”, a continuat el.