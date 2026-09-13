Giorgia Meloni respinge alianțele cu cei care se opun sprijinului pentru Ucraina: Nu sunt o persoană care se mulează după cum bate vântul

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a respins speculațiile potrivit cărora ar putea încheia alianțe cu forțe care se opun ajutorului militar acordat Ucrainei, relatează Kyiv Post.

Într-un interviu acordat ziarului italian Il Foglio, Giorgia Meloni a spus că nu este dispusă să renunțe la convingerile sale pentru un avantaj electoral.

„Giorgia Meloni nu este, cu siguranță, dispusă să facă opusul a ceea ce a făcut până acum sau a ceea ce crede, din calcule politice sau electorale”, a afirmat ea, întrebată dacă a stabilit linii roșii clare pentru formarea unei coaliții.

Declarațiile sale au venit ca un avertisment pentru Roberto Vannacci, fost general devenit politician de extremă dreapta, critic al Uniunii Europene și al ajutorului militar pentru Ucraina.

„Oricine caută un premier care își schimbă opinia în funcție de sprijinul acestui sau acelui partid, mereu și doar pentru câștig personal, ar trebui să caute în altă parte. Sunt o persoană serioasă și nu sunt o persoană care se mulează după cum bate vântul.”, a spus ea.

Meloni urmează să se prezinte în fața alegătorilor la scrutinul de anul viitor, după ce a devenit recent premierul cu cel mai lung mandat din istoria Republicii Italiene.

Creșterea lui Roberto Vannacci în sondaje ar putea încurca planurile Giorgiei Meloni, totuși.

„Pentru mine, în acești ani, ar fi fost mai avantajos din punct de vedere electoral să nu sprijin Ucraina, decât să o fac. Nu am sprijinit Ucraina de dragul Kievului; am sprijinit Ucraina de dragul Romei.”, a spus Meloni.

Ea a mai precizat că Italia ar avea totul de pierdut într-un sistem internațional în care regulile coexistenței pașnice dintre națiuni s-ar prăbuși și ar prevala „legea celui mai puternic”.

Peste 44% dintre italieni consideră în prezent cheltuielile pentru apărare o povară pentru țară, față de 32,1% care le văd drept o investiție strategică, potrivit raportului anual al institutului privat de cercetare Eurispes.