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Topul celor mai spectaculoase peisaje de toamnă din Europa: Transilvania, inclusă printre destinațiile de poveste

Europa rivalizează puternic în acest sezon cu celebrele destinații din America de Nord în ceea ce privește peisajele autumnale oferind peisaje montane, văi întinse și podgorii terasate a căror transformare cromatică durează săptămâni întregi. Într-o selecție a celor mai frumoase zece locuri de pe continent pentru admirarea culorilor de toamnă, regiunea Transilvaniei a fost evidențiată datorită nuanțelor pădurilor din Carpați.
Topul celor mai spectaculoase peisaje de toamnă din Europa: Transilvania, inclusă printre destinațiile de poveste
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
13 sept. 2026, 13:48, Life-Inedit
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Transilvania, recunoscută pe harta marilor destinații europene

România este reprezentată în acest top european prin Transilvania, zonă descrisă drept o destinație care oferă mult mai mult decât legenda vampirilor, notează Euronews. Trecerea spre toamnă aduce nuanțe spectaculoase în pădurile din Munții Carpați, iar diferențele de altitudine permit menținerea acestor culori vibrante pe o perioadă îndelungată.  

Ce oferă Europa Centrală și de Vest

Pe lângă România, selecția cuprinde câteva dintre cele mai renumite peisaje din Europa Centrală și de Vest. 

Lacul Bled din Slovenia cuprinde singura insulă naturală a țării și oferă un cadru spectaculos ce poate fi admirat la pas în jurul apei sau din bărci tradiționale cu vâsle, într-o perioadă mult mai liniștită comparativ cu aglomerația estivală. 

Alpii Bavarezi, în special în zona celebrului castel Neuschwanstein, sunt renumiți pentru tranziția treptată a culorilor, care debutează încă din septembrie pe înălțimile din apropierea vârfului Zugspitze și coboară spre văi până în luna noiembrie. 

Districtul Lacurilor din Anglia este inclus în patrimoniul UNESCO și este ținutul lacurilor Buttermere și Coniston Water care oferă trasee forestiere și reflexii de o claritate rară, care au inspirat poeții romantici timp de secole.

Văi viticole, aurore boreale și cascade

Regiunea Perthshire din Scoția este renumită pentru cel mai înalt gard viu de fag din lume (Meikleour Beech Hedge), pădurea The Hermitage cu cascade și ruine, dar și Pădurea Fermecată  din Pitlochry. 

Pădurile din Dolomiții italieni capătă nuanțe aurii intense începând din octombrie și până la căderea primelor zăpezi. Lacurile Lago di Sorapis și Lago di Braies completează peisajul. 

În Franța, Valea Loarei combină peisajele de toamnă cu podgoriile și castelele din regiune. Frunzele viței-de-vie capătă nuanțe de roșu, portocaliu și violet, iar domeniul Castelului Chaumont-sur-Loire este menționat printre punctele de interes. 

Printre atracțiile principale ale sezonul se menționează și Laponia, din Finlanda. Înainte de gerul intens al iernii, regiunea combină nuanțele aurii ale copacilor din jurul orașului Rovaniemi cu apariția primelor aurore boreale spectaculoase de toamnă. 

Valea Douro din Portugalia oferă un peisaj de toamnă diferit, dominat de podgorii. După recoltarea strugurilor, acestea capătă nuanțe de roșu, portocaliu și galben, iar climatul regiunii permite păstrarea culorilor până în luna noiembrie. 

Pe listă se regăsește și Parcul Național Lacurile Plitvice din Croația. Cele 16 lacuri turcoaz unite prin cascade sunt înconjurate de păduri dense de fag și stejar în nuanțe aprinse de galben, roșu și portocaliu. 

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