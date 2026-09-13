Descoperire istorică: Consumul de droguri a început cu mii de ani mai devreme decât se credea

Nuca de betel, o sămânță de fruct din palmierul areca, este considerată a patra substanță psihoactivă cea mai utilizată din lume, după cofeină, alcool și nicotină. Aproximativ 1 din 10 persoane astăzi, în mare parte în Asia și Pacific, practică tradiția de a mesteca o nucă de betel procesată amestecată cu var stins, potrivit CNN.

Varul stins, cunoscut și sub numele de hidroxid de calciu, este esențial pentru declanșarea unei reacții chimice care accelerează absorbția compusului psihoactiv arecolina în fluxul sanguin. Utilizatorii experimentează o ușoară euforie și o stare de alertă sporită atunci când mestecă lichidul.

„Arheologii au crezut mult timp că cele mai vechi tradiții de consum de droguri au apărut acum aproximativ 13.000 de ani, când vânătorii-culegători nomazi au început să domesticize plante și să trăiască permanent într-un singur loc ca fermieri”, a scris Adam Brumm, profesor de arheologie la Centrul Australian de Cercetare pentru Evoluția Umană din cadrul Universității Griffith, într-un e-mail.

În timpul așa-numitei Revoluții Neolitice, fermierii din ceea ce este acum Israelul au fabricat pentru prima dată bere din orz. Iar mestecarea nucilor de betel a avut loc în Asia de Sud-Est încă de acum 4.000 de ani, conform dovezilor anterioare.

Însă echipa lui Brumm a descoperit dovezi că vânătorii preistorici sugeau nuci de betel întregi acum între 25.000 și 16.000 de ani. Această practică ar putea reprezenta cel mai vechi exemplu cunoscut de consum de droguri de către oameni, care a evoluat în mestecarea nucilor de betel, care rămâne atât de populară și astăzi.