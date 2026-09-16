Prima pagină » Știri externe » „Brexit” la scară mică: un sat din Anglia a votat să „iasă” din Regatul Unit din cauza unui centru pentru solicitanți de azil

„Brexit” la scară mică: un sat din Anglia a votat să „iasă” din Regatul Unit din cauza unui centru pentru solicitanți de azil

Locuitorii unui mic sat din Anglia au votat masiv pentru „independența” față de Regatul Unit, într-un referendum simbolic organizat în semn de protest față de planurile autorităților de a găzdui peste 1.000 de solicitanți de azil la o fostă bază militară din apropiere.
„Brexit” la scară mică: un sat din Anglia a votat să „iasă” din Regatul Unit din cauza unui centru pentru solicitanți de azil
Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
16 sept. 2026, 09:39, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Scrutinul nu are efect juridic și nu poate determina desprinderea localității de Regatul Unit, dar rezultatul arată amploarea opoziției manifestate de participanții la vot față de proiect, relatează BBC.

285 de voturi pentru „ieșirea” din Regatul Unit

Referendumul a avut loc marți în Piddington, o localitate din comitatul Oxfordshire, în apropiere de Bicester, și a fost organizat de consiliul parohial local.

Cei aproximativ 350 de locuitori ai satului au fost invitați să voteze folosind o urnă amplasată în exteriorul sălii comunitare din Piddington.

Participarea a fost ridicată raportat la populația localității: au fost exprimate 312 voturi.

Dintre acestea, 285 au fost în favoarea „ieșirii” satului din Regatul Unit, în timp ce 26 de persoane au votat împotrivă. Un buletin de vot a fost anulat.

Rezultatul are însă exclusiv valoare simbolică și reprezintă o formă de protest a comunității locale.

Plan pentru până la 1.256 de solicitanți de azil

Nemulțumirea localnicilor este legată de o propunere a Ministerului britanic de Interne privind folosirea unei foste facilități militare din apropiere.

Autoritățile intenționează să găzduiască până la 1.256 de solicitanți de azil de sex masculin la MoD Bicester, amplasament situat în apropierea localității Piddington.

Referendumul pentru „independență” a fost astfel conceput de administrația locală ca o modalitate de a atrage atenția asupra opoziției față de proiect, nu ca o procedură juridică prin care satul ar putea efectiv să părăsească Regatul Unit.

Piddington are numai aproximativ 350 de locuitori, ceea ce înseamnă că numărul maxim de persoane pe care autoritățile intenționează să le găzduiască la baza din apropiere ar fi de peste trei ori mai mare decât populația satului.

Planurile privind cazarea solicitanților de azil în foste facilități militare fac parte din dezbaterea mai amplă din Marea Britanie privind gestionarea sistemului de azil și spațiile folosite pentru găzduirea persoanelor care așteaptă soluționarea cererilor.

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu, atac la președintele Nicușor Dan: ”Dacă suntem toți corupți, nu mai este nimeni corupt” / ”Credeam că un președinte trebuie să lupte din prima zi cu pericolul corupției”
G4Media
Au apărut imaginile » Fostul superstar din Premier League, prins cu gaz ilariant și un balon dezumflat în Lamborghini: arestat pe loc!
GSP.ro
George Simion nu exclude o guvernare PSD-AUR: „E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criză”
Gandul
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
Cancan
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport
Dosarul devalizării celei mai mari fabrici de contoare din România. Schimbare radicală în urma deciziei Tribunalului Timiș: „Nu merg la pușcărie, dar lasă deschisă calea despăgubirilor”
Libertatea
Obiceiul care ar putea reduce riscul de Alzheimer cu 33%. Doar câteva minute pe zi pot aduce beneficii vizibile
CSID
Cine plătește paguba dacă mașina ta a fost avariată în timpul unui protest? Cum poți obține despăgubiri
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia