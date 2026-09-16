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SUA cer Citibank să deblocheze fondurile Belarusului înghețate în urma sancțiunilor

La solicitarea lui Aleksandr Lukașenko, Statele Unite au cerut Citibank să deblocheze fondurile Belarusului aflate în banca americană. Banii sunt înghețați în urma sancțiunilor internaționale impuse Minskului pentru reprimarea opoziției după alegerile contestate din 2020 și pentru sprijinul acordat Rusiei în războiul din Ucraina.
SUA cer Citibank să deblocheze fondurile Belarusului înghețate în urma sancțiunilor
Aleksandr Lukașenko, în timpul întâlnirii cu delegația americană la Minsk/sursa foto: captură video/canalul administrației prezidențiale din Belarus
Maria Miron
16 sept. 2026, 08:35, Știri externe
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Autoritățile americane au cerut Citibank să deblocheze fondurile Belarusului aflate în banca americană, după ce Aleksandr Lukașenko a solicitat returnarea banilor. Discuțiile dintre Washington și Minsk vizează și sancțiunile, precum și eliberarea deținuților politici.

Emisarul special al președintelui Donald Trump pentru Belarus, John Coale, a anunțat marți, la Minsk, că autoritățile americane au contactat Citibank și lucrează la o soluție pentru deblocarea fondurilor.

„Acești bani trebuie deblocați și returnați. Am contactat banca și i-am cerut să deblocheze aceste fonduri. Acum elaborăm mecanismul prin care acest lucru poate fi făcut”, a declarat Coale în timpul întâlnirii cu Lukașenko, potrivit Current Time.

Diplomatul american a precizat că autoritățile belaruse vor fi informate imediat ce Citibank va oferi un răspuns concret.

Lukașenko a cerut returnarea banilor

Potrivit președintelui Aleksandr Lukașenko, 43-44 de milioane de dolari ai Belarusului sunt blocați la Citibank. Liderul de la Minsk a cerut săptămâna trecută Statelor Unite să intervină pentru recuperarea banilor.

„Returnați-ne banii! Este o rușine pentru Statele Unite. Apoi vom negocia chestiuni mai serioase”, a spus Lukașenko în timpul discuțiilor despre reluarea exporturilor de îngrășăminte pe bază de potasiu către Statele Unite.

Liderul belarus a declarat că este deschis negocierilor cu Washingtonul, dar a cerut ca acordurile dintre cele două părți să fie respectate.

Negocierile includ și eliberarea deținuților politici

Washingtonul încearcă să obțină și eliberarea unui nou grup de deținuți politici din Belarus. John Coale anunțase la sfârșitul lunii august că intenționează să revină la Minsk pentru a negocia eliberarea a 200-300 de persoane.

Întâlnirile anterioare ale emisarului american cu autoritățile belaruse au dus la eliberarea a câteva sute de deținuți politici, iar Statele Unite au relaxat, în schimb, o parte dintre sancțiunile impuse Belarusului.

Înaintea discuțiilor de marți, Lukașenko a susținut că în Belarus nu există „deținuți politici”, respingând acuzațiile potrivit cărora autoritățile ar aresta alte persoane pentru a le înlocui pe cele eliberate.

Niciun acord pentru eliberarea unui nou grup de deținuți nu a fost anunțat după întâlnirea care a durat aproximativ trei ore.

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