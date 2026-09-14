Destinația europeană în care turismul de masă a atins proporții extreme: 7.709 vizitatori la un rezident

Cifra spectaculoasă este explicată însă și de caracteristicile unice ale celui mai mic stat din lume, relatează Daily Mirror.

Clasamentul a fost realizat de compania Go2Africa prin compararea numărului de vizitatori cu populația destinațiilor analizate, pentru a evalua presiunea exercitată de turism asupra comunităților locale.

7.709 turiști pentru fiecare rezident

Potrivit datelor prezentate în studiu, Vaticanul are cel mai ridicat raport dintre turiști și populația rezidentă dintre destinațiile europene analizate.

Pentru fiecare rezident sunt calculați 7.709 turiști, însă autorii cercetării atrag atenția că rezultatul trebuie privit în context.

Vaticanul ocupă o suprafață de numai 0,44 kilometri pătrați, este înconjurat de Roma și reprezintă unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj și de interes cultural din lume.

În același timp, populația luată în calcul în studiu este de numai 882 de persoane, fiind alcătuită în principal din membri ai clerului, diplomați și oficiali. Din acest motiv, Vaticanul nu poate fi comparat în mod direct cu un oraș obișnuit.

Raportul de 7.709 la unu nu înseamnă că pentru fiecare locuitor sunt prezenți simultan peste 7.700 de turiști, ci rezultă din raportarea fluxului de vizitatori utilizat în studiu la populația permanentă.

Turiștii reclamă aglomerația de la Muzeele Vaticanului

Dincolo de particularitățile statistice, experiențele relatate de turiști indică o presiune reală exercitată de numărul mare de vizitatori.

Publicația britanică citează recenzii publicate pe Tripadvisor în care turiștii descriu Vaticanul drept prea aglomerat pentru ca vizita să poată fi savurată.

Un vizitator a relatat că a întâlnit aproximativ 1.000 de persoane care așteptau să cumpere bilete, iar după intrarea în Muzeele Vaticanului s-a trezit într-un alt flux format din peste 1.000 de oameni.

Alți turiști au descris aglomerația drept extremă și au susținut că, în anumite momente, le-a fost dificil să se oprească pentru a admira operele expuse. Un vizitator a relatat că deplasarea prin Muzeele Vaticanului și Capela Sixtină s-a făcut timp de aproximativ trei ore în ritmul mulțimii.

De ce sunt tot mai aglomerate marile destinații turistice

Fenomenul nu se limitează la Vatican. Specialiștii în turism pun creșterea numărului de călătorii și pe seama reducerii costurilor transportului internațional.

Zborurile operate de companiile low-cost au făcut escapadele de weekend în marile orașe mai accesibile, în timp ce platformele de închiriere a locuințelor și pachetele turistice la prețuri competitive au redus barierele financiare pentru călătorii.

Combinația dintre transportul mai accesibil, posibilitatea rezervării rapide și oferta mare de cazare a contribuit astfel la dezvoltarea turismului de masă și la presiunea tot mai mare asupra unor destinații foarte populare.