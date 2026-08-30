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De la hamsii sărate la focaccia: două locuri spectaculoase din Italia de vizitat toamna

Hamsiile sărate din Cinque Terre și focaccia din Puglia sunt două motive gastronomice care pot transforma o călătorie prin Italia într-o experiență memorabilă. De la Monterosso al Mare, unde tradiția hamsiilor este celebrată în septembrie, până la Polignano a Mare, cu faimoasa sa focaccia și casele albe așezate deasupra Adriaticii, cele două destinații oferă peisaje și gusturi complet diferite.
De la hamsii sărate la focaccia: două locuri spectaculoase din Italia de vizitat toamna
Andreea Tobias
30 aug. 2026, 09:45, Știrile zilei
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Italia poate fi descoperită și prin gusturile sale locale, iar două dintre cele mai interesante opriri sunt în regiuni foarte diferite.

La Monterosso al Mare, în Cinque Terre, hamsiile sărate sunt celebrate în cadrul unei sărbători locale organizate în septembrie, alături de o drumeție printre podgorii și livezi de lămâi.

În Puglia, Polignano a Mare impresionează prin casele albe construite pe stânci și prin focaccia tradițională.

Cele două destinații oferă experiențe complet diferite, de la peisajele spectaculoase ale Liguriei la coasta Adriaticii.

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