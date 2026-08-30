De la hamsii sărate la focaccia: două locuri spectaculoase din Italia de vizitat toamna

Italia poate fi descoperită și prin gusturile sale locale, iar două dintre cele mai interesante opriri sunt în regiuni foarte diferite.

La Monterosso al Mare, în Cinque Terre, hamsiile sărate sunt celebrate în cadrul unei sărbători locale organizate în septembrie, alături de o drumeție printre podgorii și livezi de lămâi.

În Puglia, Polignano a Mare impresionează prin casele albe construite pe stânci și prin focaccia tradițională.

Cele două destinații oferă experiențe complet diferite, de la peisajele spectaculoase ale Liguriei la coasta Adriaticii.

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