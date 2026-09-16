Capcanele parcărilor cu trei culori din Italia. Ce probleme întâmpină străinii

Străinii care merg în Italia sunt avertizați că simpla verificare a marcajului de pe asfalt nu este suficientă.

În afară de liniile albastre, albe sau galbene, șoferii trebuie să verifice și alte lucruri.

Este vorba despre indicatorul rutier din apropiere, orele de aplicare a regulilor și eventualele restricții temporare.

Asta deoarece la parcările din Italia, orele de taxare, limitele de timp, permisele, restricțiile temporare și mai ales zonele ZTL pot schimba complet regulile.

Cei care nu respectă regulile riscă amendă sau chiar ridicarea mașinii. Continuarea pe Mediafax Italia.