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Restricții pe Valea Oltului. Se montează plase de protecție pe versanții de pe DN7

Lucrările de punere în siguranță a versanților continuă pe DN7, în Valea Oltului, unde sunt montate plase de protecție în zonele cu risc de desprindere a rocilor. Intervențiile se desfășoară simultan în trei puncte de lucru.
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Maria Miron
16 sept. 2026, 12:37, Social
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Pe DN7, în Valea Oltului, continuă lucrările de protejare a versanților, unde echipele montează plase în zonele cu risc de desprindere a rocilor. Intervențiile se desfășoară în trei puncte de lucru, pentru a limita impactul asupra traficului.

Potrivit DRDP Craiova,  lucrările sunt organizate astfel încât să fie limitat impactul asupra traficului, având în vedere valorile ridicate de pe Valea Oltului. Deschiderea mai multor puncte de lucru ar presupune restrângeri suplimentare ale carosabilului și ar putea duce la formarea unor ambuteiaje.

Plase de protecție pentru reducerea riscului de căderi de roci

Direcția regională de drumuri precizează că lucrările sunt necesare pentru creșterea siguranței circulației și pentru reducerea riscului ca materialele desprinse de pe versanți să ajungă pe carosabil.

Intervențiile vizează sectorul DN7 din Valea Oltului, una dintre cele mai circulate rute dintre sudul țării și Transilvania.

Restricții pentru camioane pe DN7

În prezent, pe sectorul DN7 dintre Râmnicu Vâlcea și Boița sunt instituite restricții pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone.

Restricțiile sunt valabile de luni până sâmbătă, între orele 08.00 și 17.30.

Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului din teren și să circule cu atenție în zonele în care se desfășoară lucrări.

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