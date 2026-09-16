O șoferiță de 78 de ani a reușit să avarieze aproape toate mașinile dintr-o parcare cu o singură manevră

Incidentul s-a produs marți în orașul Zakliczyn din sudul Poloniei, anunță publicația O2. Conform imaginilor înregistrate de camera de supraveghere, mașina condusă de femeia în vârstă de 78 de ani a intrat în parcare.

Aceasta avea numeroase locuri goale, dar șoferița a decis să parcheze chiar unde se termina șirul de mașini. Mașina a intrat cu fața în locul de parcare și a lovit un stâlp de mici dimensiuni care delimita spațiul.

Probabil, femeia aflată la volan s-a speriat și, în momentul în care a dat cu spatele, a scăpat mașina de sub control. Autoturismul a început să se învârtă prin parcare și a lovit aproape toate mașinile din vecinătate.

Șase mașini dintr-o lovitură

Bilanțul pagubelor a fost surprinzător: printr-o singură manevră femeia a avariat șase mașini și, prin ricoșeu, a lovit un copac.

Un echipaj de Poliție a ajuns la fața locului. Polițiștii vor analiza incidentul și vor stabili pedeapsa șoferiței. Pagubele vor fi suportate de companiile de asigurărîi și ar putea fi imputate femeii.