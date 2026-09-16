Prima pagină » Social » O șoferiță de 78 de ani a reușit să avarieze aproape toate mașinile dintr-o parcare cu o singură manevră

O șoferiță de 78 de ani a reușit să avarieze aproape toate mașinile dintr-o parcare cu o singură manevră

O șoferiță a reușit să avarieze aproape toate mașinile dintr-o parcare cu o singură manevră. Femeia în vârstă de 78 de ani a lovit un stâlp și apoi a dat cu spatele reușind să avarieze toate mașinile aflate în apropiere. Scena a fost filmată de o cameră de supraveghere.
O șoferiță de 78 de ani a reușit să avarieze aproape toate mașinile dintr-o parcare cu o singură manevră
sursa foto: pexels
Petru Mazilu
16 sept. 2026, 12:54, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incidentul s-a produs marți în orașul Zakliczyn din sudul Poloniei, anunță publicația O2. Conform imaginilor înregistrate de camera de supraveghere, mașina condusă de femeia în vârstă de 78 de ani a intrat în parcare.

Aceasta avea numeroase locuri goale, dar șoferița a decis să parcheze chiar unde se termina șirul de mașini. Mașina a intrat cu fața în locul de parcare și a lovit un stâlp de mici dimensiuni care delimita spațiul.

Probabil, femeia aflată la volan s-a speriat și, în momentul în care a dat cu spatele, a scăpat mașina de sub control. Autoturismul a început să se învârtă prin parcare și a lovit aproape toate mașinile din vecinătate.

Șase mașini dintr-o lovitură

Bilanțul pagubelor a fost surprinzător: printr-o singură manevră femeia a avariat șase mașini și, prin ricoșeu, a lovit un copac.

Un echipaj de Poliție a ajuns la fața locului. Polițiștii vor analiza incidentul și vor stabili pedeapsa șoferiței. Pagubele vor fi suportate de companiile de asigurărîi și ar putea fi imputate femeii.

Recomandarea video

GALERIE FOTO | „Neciobanii” de la protestul ciobanilor / Printre protestatari au venit susținători ai lui Călin Georgescu, ai AUR, antivacciniști, activiști RoExit și membri ai galeriilor de fotbal
G4Media
„M-am trezit cu lacrimi în ochi...” » Momente emoționante pe stadionul de 100 de milioane de euro! „Capsula timpului” a fost îngropată la Pitești
GSP.ro
Cristian Tudor Popescu, tranșant despre protestul oierilor: Nu a fost atât de apolitic pe cât a vrut să pară/De ce aveai nevoie de bâte?
Gandul
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
Cancan
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport
Dan Dungaciu refuză să vină la proces și să fie audiat pentru abuz în serviciu. Avocatul „numărului 2” din AUR: „N-a avut intenția de a încălca legea”
Libertatea
Fiul Mădălinei Apostol, declarații cutremurătoare despre decesul mamei sale: „Ea nu a vrut să facă ce a făcut”
CSID
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia