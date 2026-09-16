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Peste 10.000 de incendii de vegetație în primele opt luni din 2026. Numărul intervențiilor a scăzut

Incendiile de vegetație sunt în scădere în 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, însă numărul intervențiilor pompierilor rămâne ridicat. În primele opt luni ale anului, salvatorii au intervenit la peste 10.000 de astfel de incendii.
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Laura Buciu
16 sept. 2026, 14:37, Social
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Potrivit datelor pentru perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, pompierii au intervenit la 10.653 de incendii de vegetație, cu 4.066 mai puține decât în intervalul similar din 2025, când au fost înregistrate 14.719 intervenții. Scăderea este de aproximativ 28%.

Și incendiile de pădure au fost mai puține. În primele opt luni din 2026 au fost înregistrate 436 de intervenții, față de 582 în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 25%.

Pompierii avertizează: riscul rămâne ridicat

Deși evoluția este una pozitivă, numărul incendiilor continuă să fie considerat îngrijorător de autorități. Peste 10.000 de intervenții într-un interval de doar opt luni înseamnă un risc constant pentru terenurile agricole, păduri, gospodării și zonele locuite.

Arderea vegetației uscate poate scăpa rapid de sub control, în special în condiții de temperaturi ridicate, secetă și vânt. Un foc aprins pentru curățarea unui teren se poate extinde în doar câteva minute și poate pune în pericol atât bunurile, cât și oamenii și mediul înconjurător.

Autoritățile atrag atenția că reducerea numărului de incendii nu înseamnă dispariția pericolului și insistă asupra măsurilor de prevenție.

IGSU continuă campania „NU APRINDE PERICOLUL!”

Pentru reducerea numărului de incendii de vegetație, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență derulează campania națională „NU APRINDE PERICOLUL! ARDEREA VEGETAȚIEI USCATE ESTE INTERZISĂ!”.

Prin această campanie, populația este avertizată cu privire la consecințele arderilor necontrolate și la necesitatea respectării regulilor de prevenire a incendiilor.

Autoritățile recomandă renunțarea la arderea vegetației uscate și folosirea responsabilă a focului. Un gest aparent neînsemnat poate provoca un incendiu de amploare și poate afecta suprafețe mari de vegetație, păduri, gospodării sau chiar comunități întregi.

Chiar dacă numărul incendiilor de vegetație este mai mic decât în 2025, cele 10.653 de intervenții înregistrate până la 31 august 2026 arată că fenomenul rămâne unul important pentru siguranța publică.

 

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