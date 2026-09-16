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Cinci bărbați, reținuți după violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei. Procurorii cer arestarea preventivă

Cinci bărbați cu vârste între 33 și 51 de ani au fost reținuți în dosarul privind violențele de la protestul crescătorilor de animale desfășurat marți în Piața Victoriei. Printre cei reținuți se află și un bărbat acuzat că a instigat public, pe TikTok, la participarea violentă la manifestație. Procurorii urmează să ceară miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor cinci.
Cinci bărbați, reținuți după violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei. Procurorii cer arestarea preventivă
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
16 sept. 2026, 15:16, Social
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Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în urma protestului violent au fost răniți 10 jandarmi, unii dintre aceștia având nevoie de îngrijiri medicale de specialitate.

Anchetatorii susțin că protestatarii au atacat forțele de ordine cu țevi metalice, bâte și alte obiecte, printre care borduri, sticle și garduri metalice. Au fost distruse autospeciale ale Jandarmeriei, garduri de siguranță și alte bunuri, inclusiv elemente de infrastructură aparținând STB.

Dosarul a fost deschis inițial după ce, cu o zi înaintea protestului, un bărbat de 36 de ani din București a publicat pe TikTok un mesaj prin care ar fi instigat publicul să participe la manifestație într-un mod violent. Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal pentru instigare publică.

După izbucnirea violențelor din Piața Victoriei, dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Cei cinci bărbați sunt cercetați pentru infracțiuni precum ultraj, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și instigare publică. Aceștia au dobândit calitatea de inculpați și au fost reținuți în cursul nopții.

Procurorii urmează să formuleze propuneri de arestare preventivă pentru 30 de zile în cazul tuturor celor cinci.

Anchetatorii continuă cercetările pentru identificarea și prinderea altor persoane care au participat la manifestația violentă.

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